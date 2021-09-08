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矽谷聖縣居民節水不及格 旱情恐繼續惡化

記者王子涵／聖荷西報導
7月，聖克拉拉縣用水量相比於19年同期僅減少6%，距離三個月前所制定的節水15%的目標相差甚遠。（Bay Area Group圖）
7月，聖克拉拉縣用水量相比於19年同期僅減少6%，距離三個月前所制定的節水15%的目標相差甚遠。（Bay Area Group圖）

根據聖克拉拉縣最大供水單位——聖谷水利局(Santa Clara Valley Water District)最新數據，7月全縣用水相比於2019年同期僅減少6%，距離三個月前所制定的節水15%的目標相差甚遠。這也意味著水利局不得不採取更嚴格的懲罰措施，從而緩解這場創歷史的旱情。

「我們無法在等待了，」聖谷水利局主席埃斯特雷梅拉（Tony Estremera）說，「當地以及整個加州的儲水量都岌岌可危。」

水利局7月9日向全縣2百萬居民提出了15%的節水目標。三個月之後，表現最好的巴洛阿圖市和史丹福大學分別達到了13%和15%的節水量，聖克拉拉市和山景城僅達到了2%的目標，位於洛斯阿圖市的普瑞西瑪（Purissima）甚至還增加了5%的用水量。

「儘管我們在向正確的方向前進，然而需要更多的人加入進來。」埃斯特雷梅拉表示，「我們所擔心的是明年用水情況。如果仍然是乾旱的狀況，我們將面臨大麻煩。」

導致節水困難的原因，仍然是縣政府沒有授權執法力量干預浪費水資源的現象。也就是說，聖谷水利局不能夠用法律約束那些未能達到目標的城市或是用水公司。各地方水利局的要求也參差不齊，比如聖荷西市禁止居民在家洗車，然而鄰近的密爾比達市是允許的。山景城和桑尼維爾市允許居民一周灌溉三次，然而莫甘山市只允許一周兩次。

聖谷水利局執行長貝克（Aaron Baker）說：「很理解節水計畫會讓人很頭疼。不過我們鼓勵城市繼續執行各自的水資源保護計畫，同時關注其他城市的政策，互相借鑒。」

9月3日，聖克拉拉縣公共事務委員會批准了聖荷西水利局提交的，有關強制執行節水計畫的提案。新的計畫將對超出用水配額的用戶進行經濟懲罰。相信，如果節水目標仍然無法實現，更多的城市將推出類似的懲罰計劃，來緩解加州的旱情。

水利局警告，聖他克拉拉縣居民節水不合格。(本報檔案照)
水利局警告，聖他克拉拉縣居民節水不合格。(本報檔案照)
7月，聖克拉拉縣用水量相比於19年同期僅減少6%，距離三個月前所制定的節水15%...
7月，聖克拉拉縣用水量相比於19年同期僅減少6%，距離三個月前所制定的節水15%的目標相差甚遠。（Bay Area Group圖）

加州 聖荷西 史丹福大學

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