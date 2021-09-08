舊金山多方團體合作 贈送20萬個防疫用品給華埠商戶

多個團體一起合作，向華埠商戶派發20萬份的防疫用品。（記者李晗 / 攝影）

疫情雖然好轉，但是變種病毒的威脅始終還在。多方團體一同合作，派發20萬份個人防疫用品（PPE）惠及舊金山華埠 的商戶，讓商戶在經營期間更好地保護自己。

9月8日，在華埠的勝利堂，已經擺好了一箱一箱的防疫用品，仿若一座小山。其中有N95口罩，普通醫用口罩，以及免洗潔手液（hand sanitizer）。不少華埠的商戶也都在註冊之後，來到現場領取防疫用品。

本次的派發活動，由加州 政府、舊金山市府、第三方非盈利機構與華埠社區機構一同合作。其中的醫用和N95口罩是來自加州州府此前購買的大量比亞迪（BYD）口罩，這些剩餘的口罩也將在全加州內進行派發。非盈利機構PPE Unite，攜手舊金山市府的對華辦公室（ChinaSF）、舊金山中華總會館、美化華埠行動委員會（BeChinatown）一起發起組織了這次的活動。

PPE Unite的負責人，來自南加州的曹傑（Jay Tsao）表示，全加州都會有這樣的派發活動，在灣區、南加州、中加州已經舉行過多次，但這一次是首次在舊金山市內舉行。他說，當初要選擇舊金山的社區來進行派發活動，當然就是會首選華埠。此外舊金山的米慎區（Mission District）也會再舉行派發活動。

20萬份的防疫用品派完即止。下一次的領取的日期9月11日（周六），下午1時至4時。具體的領取方式則是：如果能夠使用網絡的小商戶，可以登錄網址：https://www.ppeunite.org/service-page/ppe-pickup-san-francisco-chinatown。然後點擊「BOOK NOW」來開始註冊。領取的地點則是士德頓街的勝利堂（827 Stockton St）。申請頁面只有英文。

沒有註冊的商戶，也可以現場填寫資料再領取。主辦方會根據商戶的店內人數來決定派發多少口罩、洗手液。