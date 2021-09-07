我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／從華人爆頭慘案 看精神鑑定的公平性在哪裡

圖輯╱拜登抵紐約皇后區勘查災情

「中國佬！滾回中國」北加奧克蘭華男 遭跟蹤辱罵

記者劉先進／屋崙報導
華人王先生（Mr.Wong）帶兒子去華埠的學校上學，一名男子一路跟蹤，並大喊種族主義口號，「中國佬！滾回中國！」（視頻截圖）
華人王先生（Mr.Wong）帶兒子去華埠的學校上學，一名男子一路跟蹤，並大喊種族主義口號，「中國佬！滾回中國！」（視頻截圖）

北加州屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）華埠再次發生種族歧視事件。ABC 7電視台知名亞裔記者Dion Lim 報導說，華人王先生（Mr.Wong）帶兒子去華埠的學校上學，一名男子一路跟蹤，並大喊種族主義口號，「中國佬！滾回中國！」（Chink! Go back to China！）

事發時為8月21日。一段監控視頻顯示，在位於華埠富興中心的噴泉旁，王先生走在路上，一名男子一直跟蹤他，時長至少8秒。據悉，王先生當時致電911報警，所幸沒有受傷。

屋崙華埠今年以來連續發生種族歧視、仇恨亞裔案件。4月29日，屋崙華埠商會主席陳錫澎，被25歲的嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）從背後集中頭部，嫌犯口中辱罵種族主義詞彙。他被控仇恨犯罪和襲擊重罪。這也是屋崙華埠首個被指控仇恨犯罪的案件。目前，屋崙、阿拉米達縣和聯邦調查局（FBI），都有專門人員或部門處理仇恨犯罪。聯調局甚至將處理仇恨犯罪作為最優先事項之一。

屋崙華埠9街一家超市華人東主Wayne 8月4日經歷一起仇恨亞裔事件。有疑似患精神疾病的非裔女子4次攻擊華人，搶奪華人眼鏡摔在地上。還試圖用醬油瓶砸人，被Wayne用折疊椅擋開。女子不僅吐口水、罵人，還叫他「滾回中國」。數個商戶東主見義勇為，將女子驅趕出華埠。

女子曾遭警方逮捕，但又被釋放。後來又因為在華埠襲擊他人被抓。警方認為此人犯下仇恨犯罪，但案件還在進一步調查中，女子姓名和被起訴具體罪名並未公布。

華埠 屋崙 仇恨犯罪

上一則

灣區收入最高執行長DoorDash徐迅 家門外遭送餐員抗議

延伸閱讀

紐西蘭發生恐攻 總理：本月完成反恐新立法

紐西蘭發生恐攻 總理：本月完成反恐新立法
北加奧克蘭86歲華翁 雷豪寧失蹤

北加奧克蘭86歲華翁 雷豪寧失蹤
不到20秒 北加奧克蘭搶匪抱住華翁搶錢包

不到20秒 北加奧克蘭搶匪抱住華翁搶錢包
北加奧克蘭男子家門口被搶 交錢後遭劫匪開槍

北加奧克蘭男子家門口被搶 交錢後遭劫匪開槍
奧克蘭凌晨發生槍擊 1死2傷

奧克蘭凌晨發生槍擊 1死2傷

熱門新聞

舊金山原告夫妻在同一單元房住了21年，但被房東逼走。法院日前判決，他們獲得了270萬元的賠償。 (記者李怡／攝影)

舊金山夫婦遭房東騷擾逼遷 獲賠270萬

2021-09-04 20:17
美國加州舊金山為緩解節節上升的槍枝暴力事件，正計畫試行每月付300美元給很有可能槍擊他人的民眾，鼓勵他們把槍放下，並且成為更有社會建設性的一分子。資料畫面。路透

舊金山阻槍擊案出奇招 將試行月付300元給可能開槍居民

2021-09-02 07:00
特斯拉公司近日在北聖荷西地區租下了一幢大型辦公科研樓。(美聯社)

大公司積極進駐 聖荷西將成為矽谷中心

2021-09-02 17:46

矽谷史上最大騙局 「女版賈伯斯」案選陪審團

2021-09-01 18:07
東灣台山同鄉會主席馬作林表示，屋崙警方目前加大華埠巡邏，但犯罪有向東屋崙等地蔓延的趨勢。（記者劉先進 ／攝影）

不到20秒 北加奧克蘭搶匪抱住華翁搶錢包

2021-08-31 17:06
注射COVID-19疫苗的補強針已經在灣區的一些群體中展開。聯邦更計畫從9月20日開始向所有人提供Covid疫苗補強針。（美聯社）

灣區有人開始打疫苗補強針 CDC：反應類似前2劑

2021-09-02 02:16

超人氣

更多 >
颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了
黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況
一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
12歲以下無疫苗 CDC預測：開學3個月75%國小生染疫

12歲以下無疫苗 CDC預測：開學3個月75%國小生染疫