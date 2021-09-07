灣區收入最高執行長DoorDash徐迅 家門外遭送餐員抗議

抗議者要求徐迅提升送餐員工資。（取自Gig Workers Rising）

去年的「第廿二號提案」讓DoorDash、Uber、Lyft等共享經濟平台繼續把他們的司機與送餐員歸類於「獨立承包商（合約工）」，而非有僱傭關係的員工。一群不滿的DoorDash送餐員，為此於到DoorDash執行長徐迅（Tony Xu）的家門外抗議，要求提高薪資，以及小費的透明度。

徐迅的住家位於舊金山Pacific Heights地區，抗議的成員則隸屬於「We Drive Progress」與「Gig Workers Rising」等組織。約有五十人在9月2日到徐迅的家門外，大家舉著標語呼喊口號，呼籲DoorDash提高小費透明度，同時支付送餐員至少120%的基本工資，另外還要提供免費的個人服務裝備，以及消毒工具。

徐迅並沒有親自出來回應。但DoorDash一位發言人對科技媒體TechCrunch表示，送餐員的需求與意見回饋對公司相當很重要，公司會繼續聽取大家的聲音，並直接與大家互動。但是，參與當日抗議活動的人，並不代表91%的加州 送餐員，因為絕大多數人（91%的加州送餐員）是希望繼續保持獨立承包商的身份。更何況，加州選民也是以壓到性的支持第22號提案。

DoorDash是由當時在史丹福大學 就讀的三名華裔學生徐迅、Andy Fang和Stanley Tang所創立。當日抗議活動的訴求之一是要求DoorDash 的執行長能夠「分享財富（share the wealth）」。根據財報指出，徐迅是去年度灣區 收入最高的執行長，總收入為4億1367美元。