加州南太浩湖居民躲火離家 黑熊破門闖民宅「搜食物」

南太浩湖居民因山火撤離一周，黑熊趁機大翻垃圾桶找食物。（取材自臉書）

一周前，在南太浩湖（South Lake Tahoe）居民倉皇撤離時，許多人做的最後一件事是將垃圾桶拉到路邊。問題是，接下來的四到五天沒有人會來收垃圾，因為垃圾公司的員工也在撤離之列。因此，當地黑熊難得享受了一場盛宴。

南太浩垃圾公司（South Tahoe Refuse）東主提爾曼（John Tillman）說：「對黑熊來說是盛宴，對我們來說是夢魘。因為黑熊到處翻箱倒櫃，街上全是垃圾，把東西弄得亂七八糟。」

提爾曼表示，內華達州野生動物局聯絡他們，要求他設置三個臨時垃圾場，方便居民和商家丟棄腐壞食物或必須立即回收的固體垃圾。他們的垃圾車司機在每一條街道都發現兩、三處被黑熊破壞的地方。提爾曼說：「我們人到了就必須清理，員工現在的工作 量是正常的兩倍以上。」

提爾曼約有130名員工，許多都是當地人，並已撤離。提爾曼的員工拿到艾爾杜拉多縣（El Dorado）警局的授權，在部分南太浩湖撤離地區處理垃圾。6日，提爾曼95%的員工已歸隊，恢復正常工作時間，開始收拾黑熊留下的殘局。

提爾曼表示，黑熊嗅覺靈敏，1哩外就可以聞到食物的味道，因為有些居民會把食物丟棄在垃圾桶中，黑熊就會試圖去打開垃圾桶。他說：「有兩、三個人家的垃圾門上有好幾個洞。」

有時候，垃圾公司司機會目擊正在「作案的歹徒」。提爾曼說：「我們看到的有本地熊，也有逃避山火 而來的野生熊。」一名司機在Heavenly收垃圾時看到一隻不良於行的熊，可能是被火燒傷。

南太浩湖警方表示，自撤離令發布以來，發生了約70起黑熊入侵民宅和汽車 的事件，正常時期一周只有幾起。

艾爾杜拉多縣警官布朗（Simon Brown）表示，有好幾戶人家遭黑熊破門而入，除了前門被撞開，垃圾門也被扯掉，垃圾桶也被破壞。他們已留下字條給住戶。

黑熊並不是唯一的歹徒。南太浩湖警官卡布爾（Travis Cabral）說：「當黑熊破門而入後，其他人也能進入。」