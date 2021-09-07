我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

19世紀來美修鐵路 華人勞工先輩安葬內華達小鎮

記者李晗／內華達州報導
在華裔社區的積極推動下，鐵路華工的歷史近年來越來越受到關注。（記者李晗／攝影）
在華裔社區的積極推動下，鐵路華工的歷史近年來越來越受到關注。（記者李晗／攝影）

加州與猶他州眾多華裔社區代表，6日勞工節當天齊聚在內華達州一個小鎮，紀念安葬在這裡的華人勞工先輩。不少人都激動落淚，對於先輩能夠入土為安、魂歸第二故鄉美國而感動。

19世紀時，有大量的中國勞工來到美國修築鐵路。這些華人勞工先輩中，許多人都沒有留下任何資料。他們的姓名、身分、貢獻也都被淹沒在歷史的洪流之中。

然而在1996年，內華達州內一個小鎮卡林市（Carlin），偶然發現了13個鐵路華工的遺骸和棺木，引起全美華裔社區的關注。隨後這些遺骸被送往外地研究，經過了20多年的輾轉，在卡林當地華裔王麗珠（Li Chin）的多年的呼籲下，這些遺骸最終被送回了卡林市安葬，當地隆重舉行紀念儀式。

6日早間，來自南北加州，內華達州本地，猶他州共計有60人，出席了在卡林市墓園的紀念活動。活動上揭幕了紀念華工的石碑。卡林市市政府，舊金山中華總會館，舊金山華埠歷史文化協會，猶他州鐵路華工後裔協會（CRWDA）共同組織籌備了本次活動。

中華總會館歷史文物小組組長李殿邦在致辭時就淚灑現場。他說，自己情緒激動，因非常榮幸能夠來紀念這些華工先輩。他代表灣區的華裔社區，感恩卡林市在過去20年一直為了鐵路華工安葬的事宜做的努力。

現場完成了祭拜儀式，敬酒、燒香、供奉祭品等。

卡林市位於內華達州北部，距離舊金山大約八小時車程，從猶他州鹽湖城過來大約是四小時。

1996年，一位卡林市居民本身要在自家的私有土地上蓋房子，結果發現了13具棺木與遺骸。當時有參與發掘和研究工作的考古學家墨菲（Tim Murphy）說，發現棺木的時候，裡面還有很多陪葬品，像是中國的錢幣，中式的衣服，紅棗核等。在棺木上還有其他一些貢品。

最終經過了在內華達州立大學的研究之後，確認了他們的身分以及大約的埋葬年份，從1868年到1924年不等。這13人中只有三人有小石碑寫有名字和家鄉，其餘的10人則都沒有姓名被記錄下來。

卡林市市議員約翰遜（Margaret Johnston）表示，自己從2017年開始就在參與呼籲讓這些遺骸回歸卡林市，但是手續並不簡單。2018年遺骸終於回歸，2019年下葬，而現在則是正式有一個大的紀念石碑揭幕。約翰遜也激動表示自己「非常高興」，因為這段歷史「不會再被遺忘。」

鐵路華工後裔、歷史研究學者虞容儀芳（Connie Young Yu），鐵路華工後裔協會創辦人、現任主席余黃鏗娟（Margaret Yee），猶他州的州議員關玉嬚（Karen Kwan）等華裔社區代表出席活動。

在卡林市墓園，紀念鐵路華工的石碑將永久挺立。（記者李晗／攝影）
在卡林市墓園，紀念鐵路華工的石碑將永久挺立。（記者李晗／攝影）
卡林市活動的現場也完成了祭拜儀式，敬酒、燒香、供奉祭品等。（記者李晗／攝影）
卡林市活動的現場也完成了祭拜儀式，敬酒、燒香、供奉祭品等。（記者李晗／攝影）
卡林市活動的現場也完成了祭拜儀式。（記者李晗／攝影）
卡林市活動的現場也完成了祭拜儀式。（記者李晗／攝影）
來自南北加州，內華達州本地，猶他州的社區代表，出席了在卡林市墓園的紀念鐵路華工的...
來自南北加州，內華達州本地，猶他州的社區代表，出席了在卡林市墓園的紀念鐵路華工的活動。（記者李晗／攝影）

猶他州 華裔 內華達州

上一則

罷免州長 金山投票率已35%

下一則

加州南太浩湖居民躲火離家 黑熊破門闖民宅「搜食物」

延伸閱讀

抗爭呼籲20年 王麗珠：總算對得起先輩

抗爭呼籲20年 王麗珠：總算對得起先輩
2000年前人類遺骸 龐貝古城現蹤 驚見頭髮、骨頭

2000年前人類遺骸 龐貝古城現蹤 驚見頭髮、骨頭
與立陶宛關係緊張 中國暫停「中歐班列」直達鐵路貨運

與立陶宛關係緊張 中國暫停「中歐班列」直達鐵路貨運
有頭髮、骨頭 龐貝古城發現「最完整」人類遺骸

有頭髮、骨頭 龐貝古城發現「最完整」人類遺骸
立陶宛允台灣設代表處 中國突斷鐵路貨運

立陶宛允台灣設代表處 中國突斷鐵路貨運

熱門新聞

舊金山原告夫妻在同一單元房住了21年，但被房東逼走。法院日前判決，他們獲得了270萬元的賠償。 (記者李怡／攝影)

舊金山夫婦遭房東騷擾逼遷 獲賠270萬

2021-09-04 20:17
屋崙29日發生一起搶劫，劫匪開槍打中交錢出來的受害者。截至8月中，警局繳獲大量非法槍枝。（取自屋崙警局推特）

北加奧克蘭男子家門口被搶 交錢後遭劫匪開槍

2021-08-30 17:51
「卡爾多山火」跨越塞拉內華達山脈進入太浩湖盆地，當局對南太浩湖發出全面撤離令。（美聯社）

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

2021-08-31 02:20
美國加州舊金山為緩解節節上升的槍枝暴力事件，正計畫試行每月付300美元給很有可能槍擊他人的民眾，鼓勵他們把槍放下，並且成為更有社會建設性的一分子。資料畫面。路透

舊金山阻槍擊案出奇招 將試行月付300元給可能開槍居民

2021-09-02 07:00
特斯拉公司近日在北聖荷西地區租下了一幢大型辦公科研樓。(美聯社)

大公司積極進駐 聖荷西將成為矽谷中心

2021-09-02 17:46

矽谷史上最大騙局 「女版賈伯斯」案選陪審團

2021-09-01 18:07

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高