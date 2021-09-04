矽谷巴洛阿圖男用氣槍射擊校園 一童受傷

巴洛阿圖男子用氣槍朝學校射擊，一兒童受傷。（巴洛阿圖警察局照片）

據警方稱，62歲的巴洛阿圖居民明科夫（Bradford Minkoff）因涉嫌周五（9月3日）用氣槍發射的BB彈朝校園內射擊一名兒童，而被逮捕。

9月3日中午12點28分左右，警方調度中心接到位於北加 利福尼亞大道870號的Stratford學校工作 人員的電話，稱一名學生在午餐期間，在學校運動場上被人用BB彈擊中背部。這名小學年齡段的學生受了輕傷，但不需要醫療護理，因為BB彈沒有穿透他們的衣服。當時只開了一槍。

警官立即作出反應，了解到嫌疑人是當地的居民，並於下午2時在這名男子家中逮捕了他。當局表示，雖是故意發射，他們不認為嫌疑人是故意針對這個特定的學生。嫌犯行為背後的動機仍在調查中。

明科夫後來被關押在聖他克拉拉縣監獄 ，罪名是用致命武器攻擊重罪，虐待兒童重罪，以及在校園內製造混亂，屬於輕罪。

若有任何有關於此事件的信息，請撥打巴洛阿圖警方的調度電話（650）329-2413；匿名舉報可發電子郵件至 [email protected] 或通過短信或語音郵件發送至(650) 383-8984。