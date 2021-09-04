我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山整體的病毒傳播有所下降。（舊金山疫情指揮中心提供）
舊金山整體的病毒傳播有所下降。（舊金山疫情指揮中心提供）

全球疫情嚴峻，世界衞生組織警告要留意「B.1.621」Mu變種病毒。Mu變種病毒迄今已傳染至39個國家，最早於今年1月在哥倫比亞發現，現已出現在美國和歐洲。市民們普遍關心的是，該變種病毒的傳染性是否更強或更為致命。

在舊金山市疫情指揮中心3日舉辦的圓桌會議上，舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮稱，Mu變種病毒的傳播力及殺傷力並未見更強，但他呼籲民眾不要忽視新冠病毒的危害性，不排除會有更多的變種病毒出現的可能性。他強調，大家應繼續加強自我防護意識，並鼓勵家人以及親人和朋友，注射疫苗，出門戴口罩，與人保持社交距離等，這些措施都能有效降低病毒在社區的傳染。

舊金山新冠病例數在連續幾周的快速增長之後，本周有明顯回落現象。疫情指揮中心吳毅表示，舊金山整體的病毒傳播有所下降，這與室內戴口罩令，保持社交距離和要求市民室內活動，需要出示疫苗接種卡並監督接種疫苗有關。但是，因Delta病毒傳染性極強，還是有很多人被傳染，且未打疫苗的民眾大有人在。要說這波疫情結束，為時還太早。白幹榮提醒市民，在華埠的花園角廣場，依然供免費的病毒感染測試。面對新的變種病毒，加強疫苗注射和檢測，仍然是行之有效的措施，即時面對Mu變種病毒，也無需恐慌。

變種病毒 疫苗 疫情

上一則

州長罷免選舉投票時 請先了解自己的權利

延伸閱讀

與AZ疫苗同技術 治療性癌症疫苗有進展 將人體試驗

與AZ疫苗同技術 治療性癌症疫苗有進展 將人體試驗
前FDA局長：Delta擴散 東北部入冬確診恐增

前FDA局長：Delta擴散 東北部入冬確診恐增
Mu變種病毒又入侵洛杉磯２個月167人感染

Mu變種病毒又入侵洛杉磯２個月167人感染
防突破性感染 新加坡將為高風險族群打第3劑疫苗

防突破性感染 新加坡將為高風險族群打第3劑疫苗
未達8成接種 洛縣群體免疫無期

未達8成接種 洛縣群體免疫無期

熱門新聞

屋崙29日發生一起搶劫，劫匪開槍打中交錢出來的受害者。截至8月中，警局繳獲大量非法槍枝。（取自屋崙警局推特）

北加奧克蘭男子家門口被搶 交錢後遭劫匪開槍

2021-08-30 17:51
加州衛生廳的「我的疫苗記錄」門戶網站：https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov。頁面有簡體中文的服務。（加州衛生廳官網截圖）

加州疫苗電子證明「最有效」上網可申請

2021-08-30 02:19

金山人語／送別林伯真老師

2021-08-26 02:10
「卡爾多山火」跨越塞拉內華達山脈進入太浩湖盆地，當局對南太浩湖發出全面撤離令。（美聯社）

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

2021-08-31 02:20
面對數以千計的訴訟，嬌生將下架這款備受爭議的產品。（Getty Images）

嬌生產品致癌 判賠矽谷女子2600萬

2021-08-28 16:15
美國加州舊金山為緩解節節上升的槍枝暴力事件，正計畫試行每月付300美元給很有可能槍擊他人的民眾，鼓勵他們把槍放下，並且成為更有社會建設性的一分子。資料畫面。路透

舊金山阻槍擊案出奇招 將試行月付300元給可能開槍居民

2021-09-02 07:00

超人氣

更多 >
大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走