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反罷免衝刺 加州州長紐森走訪金山華埠

記者李晗 / 舊金山報導
州長紐森（右）走訪金山華埠，與多位華裔社區代表會面。左起李焯宗，林志斯。（記者李晗 / 攝影）
州長紐森（右）走訪金山華埠，與多位華裔社區代表會面。左起李焯宗，林志斯。（記者李晗 / 攝影）

距離罷免選舉只剩不到兩周時間，加州州長紐森（Gavin Newsom）的反罷免競選工程也進入最後衝刺階段。9月2日，紐森走訪舊金山華埠，拜會商戶時會見傳媒，吸引選票。

紐森在舊金山出生長大，也曾經擔任舊金山市長，對於華埠並不陌生。上午時分來到都板街（Grant Ave）的點心餐廳以及康年酒家，拜會店家以及食客。紐森說，加州和舊金山的族裔多元化令他驕傲，尤其是舊金山的亞裔人口有三分之一，同時金山華埠也是全美最大的華埠，令他由衷自豪。

紐森（左二）拜會都板街的點心店家。（記者李晗 / 攝影）
紐森（左二）拜會都板街的點心店家。（記者李晗 / 攝影）

訪問康年酒家時，他也回憶起自己來過上百次這個地方，因為華埠有眾多的宴會都是在此舉辦，他作為民選官員也出席過許多活動。

關於亞太裔遭遇的暴力問題，紐森表示自己也非常清楚。他形容對於亞裔的仇恨犯罪，並非新事。他提及19世紀的排華法案，根源就是在灣區、舊金山開始的。他也指出，對於亞太裔的仇恨，也會擴展至亞太裔社區的經濟發展，因為會讓人不願意來華埠消費。

與紐森一起訪問華埠的還有加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、潮商基金會理事長林志斯、前總董李氏公所僑領李焯宗，華協中心行政主任楊重賢等。

菲律賓裔的邦塔在今年獲得紐森委任，成為加州總檢察長。當時亞裔社區群起呼籲紐森委任亞太裔出任總檢察長，保障亞裔社區治安。邦塔也曾經出席紐森主辦的亞太裔傳媒線上見面會。

關於罷免選舉，紐森說這是一次「生與死」的選擇。他指出，現在是疫情階段，他會繼續推動口罩令，加強疫苗推廣。他攻擊目前領跑的候選人、保守派的電台主持人艾德（Larry Elder）廢除口罩令的政綱，也將多位保守派的候選人稱之為川普的支持者。

9月14日周二，加州將會舉行罷免州長的選舉。目前選民都已經收到了選票，可以選擇郵寄，也可以選擇去投票站投遞。目前不少選民都已經完成投票，9月14日晚間投票截止之後將會開始累計票數。

紐森 華埠 舊金山

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