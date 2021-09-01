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矽谷史上最大騙局 「女版賈伯斯」案選陪審團

記者李榮／聖荷西報導

被認為是矽谷史上最大騙局的驗血公司Theranos，創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 欺詐案9月1日繼續進行遴選陪審團的程序。截至當日中午為止，又有數名陪審團員被換掉，遴選還在進行之中。本案由聖荷西聯邦法官戴維拉（Edward Davila）主審，在確認12名陪審團後，預計將進入約三個月的審判程序。

現年37歲的荷姆斯是史丹福大學輟學生，她2003年在巴洛阿圖創設驗血公司Theranos時，宣稱只需要抽幾滴血就可以完成包括癌症等數百項健康檢測，並且每次的檢測費用只要數美元。憑著個人魅力與口才，忽悠了前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、前國防部長馬提斯（James Mattis）等人加入了Theranos董事會，澳洲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）也成為投資人，荷姆斯一度被譽為是女版「賈伯斯」（Steve Jobs）。

後來事件由媒體踢爆，華爾街日報調查記者卡瑞如（John Carreyrou）多方查證後認為，荷姆斯的Theranos是場騙局，憑空創造了估值一度高達90億元生物科技新創公司。

檢方認為，雖然募集大筆資金，但荷姆斯所聲稱的檢測儀器卻遲遲無法推出，而且荷姆斯本人也知情，但依然不斷向投資人與外界扯謊，持續玩募資的遊戲。

依照檢方的資料指出，荷姆斯面臨電匯詐欺，以及共謀等十多項控罪。如果罪名成立，將面臨20年的監禁。但目前荷姆斯宣稱無罪。

檢測 投資 史丹福大學

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