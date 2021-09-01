擔憂Delta傳染 北加500學生改上網課

東灣Mount Diablo聯合學區8月12日開學，學生可以回校。在8月11日時，學區有150名學生參加在線學習計畫。到如今增加到500多人。（取自學區推特）

開學後，全美各地校園疫情持續增長。根據舊金山紀事報報導，因為對變種病毒 Delta的擔憂，北加州 東灣Mount Diablo聯合學區 有超過500個學生不去學校上課，選擇報名參加獨立的在線學習計畫。

Mount Diablo聯合學區8月12日開學，學生可以返校。在8月11日時，學區有150名學生參加在線學習計畫。到如今增加到500多人，考慮到線學習人數的增長，學區已將14名教師調入計畫。

學區有2萬8000多名學生，分布在康柯德（Concord）、克萊頓（Clayton）以及快樂山（Pleasant Hill）、核桃溪（Walnut Creek）、比茲堡（Pittsburg）、拉法耶（Lafayette）和瑪蒂尼茲（Martinez）的部分地區。

學區有家長說，這些變化匆忙實施，對孩子來說並非好事，不少孩子發現很難適應。一些孩子在新學年開始時只有一個老師，但在兩周後後卻不得不加入另一個更大的班級，或過渡到一個新的老師。

家長阿亞拉（Adriana Ayala） 在學區內教授六年級課程。她的幾個兒子在Mt. Diablo 小學讀一、二和四年級，讀二年級的兒子在得知要換一個新老師後，整個周末都在哭。兒子喜歡之前的舊老師。老師教他如何系鞋帶。現在兒子說，覺得自己永遠學不到系鞋帶。

阿亞拉說，兒子花了很多時間才讓對回到學校感到興奮，現在他很焦慮，不想回去。