北加聖他克拉拉縣議會投票 全票通過對警長「沒信心」

要求史密斯（前）的批評聲浪愈來愈大。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

要求聖他克拉拉縣警長史密斯（Laurie Smith）下台的呼聲愈來愈大，繼兩周前聖荷西 市長李卡多（Sam Liccardo）發出聲明希望史密斯應該為了獄政管理等相關問題處理不當自行辭職之後，聖他克拉拉縣議員31日投票 ，全票通過他們對警長警長史密斯「沒有信心」（ no confidence）的立場。但史密斯認為自己只是替罪羔羊，強調獄政問題是系統性的問題。

另一方面，由於史密斯的警長職是民選職位，聖他克拉拉縣議會並沒有實際的權力將史密斯辭退。

史密斯這次會引起爭議，其中一大部分是累積已久的監獄 管理問題。聖他克拉拉縣監獄的管理過去幾年來引發多次議論，例如去年底時，一名在密爾比達Elmwood監獄坐牢的40歲囚犯，在進入房間時被同房間的一群囚犯拳打腳踢並圍毆，之後更被拖到靠近保安的窗戶空間，持續遭一群人暴力毆打。甚至有囚犯在受害者已經流血的臉上倒地板清潔劑，整個襲擊過程全長5分37秒，導致被襲擊者流血、全身赤裸且骨折。此外，前幾年也有另一名精神有問題的囚犯泰利（Michael Tyree）在獄中遭三位獄警打死。

批評者認為，史密斯在位已經23年，雖是民選的職位，但是在史密斯領導下，多年來發生多宗與聖他克拉拉縣警隊有關的訴訟事件，等於浪費了納稅人的稅金。更何況這幾年聖他克拉拉縣警隊還陷入疑似接受賄賂遭調查的爭議，涉案包括史密斯的左右手。

聖荷西市長李卡多是在8月16日公開發出聲明，認為史密斯應該下台，他也是首位公開呼籲史密斯下台的民選官員。

不過，史密斯對於要求下台的呼聲也反擊，認為聖他克拉拉縣議會是刻意攻擊，將她做為替罪羔羊，強調許多獄政問題是系統性的問題。