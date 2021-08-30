舊金山東灣康縣學區 擬強制學生打疫苗

東灣康曲柯士達縣西部學區正在考慮下發一項命令，強制要求所有符合條件的學生接種新冠疫苗。圖為老師上課情況。（取自學區推特）

為東灣2萬8000多名學生提供服務的東灣康曲柯士達西部學區 （West Contra Costa Unified）的校監郝斯特（Kenneth“Chris”Hurst），30日表示，學區正在考慮下發一項命令，強制要求所有符合條件的學生接種新冠疫苗 。即12歲以上學生須接種。

州長紐森此前已下發命令，要求學區的教職工必須接種疫苗或每周接受新冠病毒測試。加州目前只有庫爾富聯合學區（Culver City Unified）強制要求學生接種疫苗，且須在11月19日前出示疫苗接種證明。該學區也是全國首批頒布強制接種令的學區之一。

赫斯特上周在學區會議上表示，其工作 人員已經聯繫庫爾富聯合學區的官員，以瞭解經驗。要求學生接種的命令，是學區正在考慮並大力推進的方向。但他又對舊金山紀事報表示，這項命令的頒布並不迫切。學區還沒有採取任何積極措施，強制要求1歲以上學生打疫苗，只是調查可行性。 學區正在努力確保學生和工作人員的安全，學校仍然100%開放當面授課。

目前，該學區建議所有學生每周接受測試，根據康縣衛生部門的指導方針，並在其所有校區提供免費的每周篩查。所有學生和工作人員都被要求在校園的室內和室外佩戴口罩。根據學區的數據，93%的教師已經接種疫苗。 學區8月16日開始面授，首周只有14名學生和4名工作人員感染，但沒有教室被關閉。

在康縣，儘管疫苗接種水準很高，但目前新病例的七天平均數超過每10萬人35例，住院人數接近冬季高峰時的水準。

新冠Delta病毒傳染兇猛，灣區各學區都絞盡腦汁防疫。舊金山學區最近宣布了為每個教室購買空氣篩檢程式的計畫，而屋崙學區則擴大口罩令，要求學生在室外戴口罩。