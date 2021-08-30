我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

颶風艾妲重創路州 密西西比河一度倒流 已知2死

喀布爾恐攻／美早知有大規模死傷 怪英國未及時關門

舊金山東灣康縣學區 擬強制學生打疫苗

記者劉先進／瑪蒂尼茲報導
東灣康曲柯士達縣西部學區正在考慮下發一項命令，強制要求所有符合條件的學生接種新冠疫苗。圖為老師上課情況。（取自學區推特）
東灣康曲柯士達縣西部學區正在考慮下發一項命令，強制要求所有符合條件的學生接種新冠疫苗。圖為老師上課情況。（取自學區推特）

為東灣2萬8000多名學生提供服務的東灣康曲柯士達西部學區（West Contra Costa Unified）的校監郝斯特（Kenneth“Chris”Hurst），30日表示，學區正在考慮下發一項命令，強制要求所有符合條件的學生接種新冠疫苗。即12歲以上學生須接種。

州長紐森此前已下發命令，要求學區的教職工必須接種疫苗或每周接受新冠病毒測試。加州目前只有庫爾富聯合學區（Culver City Unified）強制要求學生接種疫苗，且須在11月19日前出示疫苗接種證明。該學區也是全國首批頒布強制接種令的學區之一。

赫斯特上周在學區會議上表示，其工作人員已經聯繫庫爾富聯合學區的官員，以瞭解經驗。要求學生接種的命令，是學區正在考慮並大力推進的方向。但他又對舊金山紀事報表示，這項命令的頒布並不迫切。學區還沒有採取任何積極措施，強制要求1歲以上學生打疫苗，只是調查可行性。 學區正在努力確保學生和工作人員的安全，學校仍然100%開放當面授課。

目前，該學區建議所有學生每周接受測試，根據康縣衛生部門的指導方針，並在其所有校區提供免費的每周篩查。所有學生和工作人員都被要求在校園的室內和室外佩戴口罩。根據學區的數據，93%的教師已經接種疫苗。 學區8月16日開始面授，首周只有14名學生和4名工作人員感染，但沒有教室被關閉。

在康縣，儘管疫苗接種水準很高，但目前新病例的七天平均數超過每10萬人35例，住院人數接近冬季高峰時的水準。

新冠Delta病毒傳染兇猛，灣區各學區都絞盡腦汁防疫。舊金山學區最近宣布了為每個教室購買空氣篩檢程式的計畫，而屋崙學區則擴大口罩令，要求學生在室外戴口罩。

學區 疫苗 工作

上一則

北加奧克蘭男子家門口被搶 交錢後遭劫匪開槍

延伸閱讀

洛杉磯學區組疫苗隊 進校服務師生

洛杉磯學區組疫苗隊 進校服務師生
南巴沙迪那學區擴大編制 專責防疫

南巴沙迪那學區擴大編制 專責防疫
南加內陸學校 開學後確診暴增

南加內陸學校 開學後確診暴增
庫爾富商場傳槍響 1人多處槍傷 客尖叫四竄

庫爾富商場傳槍響 1人多處槍傷 客尖叫四竄
Westfield購物中心槍擊一人重傷 人群尖叫往外跑

Westfield購物中心槍擊一人重傷 人群尖叫往外跑

熱門新聞

Swan Oyster Depot以生蠔菜色聞名，獲得不少本地食客與外來遊客的鐘愛，也屢屢獲得美食大獎。（讀者提供）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-24 17:20
加州下一輪紓困金支票將在月底前發放。（美聯社）

加州新一輪紓困金 最晚將在月底前寄出

2021-08-26 02:17
舊金山知名的海鮮餐廳陷入歧視亞裔的風波。（谷歌地圖）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-25 02:20
在義工活動中殉難的都布林學委崔仁京，台裔丈夫提出索賠要求。（取自臉書）

都布林學委崔仁京做義工遇難 台裔丈夫提告

2021-08-20 02:10

金山人語／送別林伯真老師

2021-08-26 02:10
加州衛生廳的「我的疫苗記錄」門戶網站：https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov。頁面有簡體中文的服務。（加州衛生廳官網截圖）

加州疫苗電子證明「最有效」上網可申請

2021-08-30 02:19

超人氣

更多 >
在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？

她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝