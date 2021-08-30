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北加奧克蘭男子家門口被搶 交錢後遭劫匪開槍

記者劉先進／屋崙報導
屋崙29日發生一起搶劫，劫匪開槍打中交錢出來的受害者。截至8月中，警局繳獲大量非法槍枝。（取自屋崙警局推特）
屋崙29日發生一起搶劫，劫匪開槍打中交錢出來的受害者。截至8月中，警局繳獲大量非法槍枝。（取自屋崙警局推特）

加州屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）29日晚上近11時發生一件少見的搶劫。一位43歲的男子在家門口被持槍搶劫，他將一筆錢交給劫匪。劫匪拿到錢走開後，卻無緣無故的開槍，打中男子的上身，他目前傷勢穩定。警方懸賞5000元，希望市民舉報線索。

29日晚上10時49分，男性受害者在位於Bancroft Ave 6800街區的家門口，另一男子靠近他，要求交出貴重物品。受害者一開始有些猶豫不決，嫌犯拔出槍威脅。受害者隨即交出一筆數額不詳的錢。當他準備走開時，嫌犯忽然沒有來由（no apparent reason）的開槍，打中受害者上身。劫匪逃跑。受害者送到醫院後，情況穩定。

通常劫匪會開槍擊中反抗的受害者。搶劫得手後再開槍的較為少見。

目前，警方還未公布劫匪樣貌等細節。屋崙犯罪終結者組織（Crime Stoppers of Oakland）和屋崙警察局也懸賞5000元獎金，希望市民能提供線索逮捕嫌犯。知情者可致電510-238-3326或510-777-8572。

屋崙今年的治安狀況堪憂，兇殺、搶劫和槍枝暴力等惡性犯罪不斷飆升。根據警方數據，截至8月中，屋崙已繳獲730多隻槍械，皮崙每月超過100隻槍。

屋崙 警察 加州

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