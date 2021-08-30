加州疫苗電子證明「最有效」衛生廳網站可申請

圖為手機內的疫苗卡照片。（本報資料照片）

在接種了新冠（COVID-19）的疫苗 之後，民眾可能在生活中會遇到很多情況需要出示疫苗證明。除了疫苗卡片之外，在加州 打疫苗的民眾也可以上網申請加州衛生廳的電子疫苗證明。

聖馬刁縣的衛生官員也建議民眾使用這個方式，形容它是最有效、最可靠的方式。

無論是申請工作，申請學校，在美國國內、國外旅行，參加節日、體育賽事或其他群眾集會，進入餐廳、酒廠、酒吧等，都可能需要出示疫苗接種狀態證明。

聖馬刁縣衛生局副局長斯裡尼瓦薩（Srija Srinivasan）說，了解社區的擔憂，尤其是如何正確地找到疫苗接種的證明方式，尤其是現在愈來愈多的企業和雇主需要這些信息。斯裡尼瓦薩也建議驗證疫苗接種狀態的最可靠和最有效的方法是使用加州的衛生廳電子證明。

接種紀錄卡 沒有統一形式

一般而言，很多人都會有一張紙質疫苗接種記錄卡，這份文件沒有統一的形狀、形式。它可以來自聯邦疾病控制與預防中心（CDC），或當地的醫療服務機構。傳統的疫苗接種卡內會包含接種者的姓名、出生日期、提供的疫苗類型和批號、最後一次接種的日期以及接種地點。

除了這張紙質的卡之外，電子的證明可以使用加州衛生廳的「我的疫苗記錄」門戶網站：https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov。頁面有簡體中文的服務。要獲得加州衛生廳這個線上的疫苗記錄，您的手機 號碼或電子郵件地址必須包含在您的「加州免疫登記處」（California Immunization Registry）的記錄中。也就是接種疫苗時，您所填寫的手機號碼或者是電子郵箱地址。

加州衛生廳的「我的疫苗記錄」門戶網站：https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov。頁面有簡體中文的服務。（加州衛生廳官網截圖）

金山堂食 可出示電子證明

登錄了網站之後，輸入了姓名、出生日期、以及設定好了驗證碼以及選擇了聯繫方式之後，就會在手機收到短信，或者是郵箱收到郵件，輸入驗證碼之後就能夠獲得自己的疫苗接種證明以及二維碼。證明內容中包括接種疫苗的廠牌，以及接種的時間。如今在舊金山，餐廳室內堂食都需要提供接種證明，而加州的這個電子證明則可以派上用場。

在聯邦機構（國防部、印第安衛生服務部或退伍軍人事務部）接種疫苗的個人，需要直接向這些機構索取疫苗記錄，因為接種者的信息未提交或記錄在「加州免疫登記處」。