專家：灣區夏季疫情攀高情況 可能已過去了

專家表示，灣區接種疫苗率高於其他地區，有效抑止灣區新冠病毒傳播。(Getty Images)

加州 許多地區夏天新冠病患與死亡人數持續攀升，可是灣區 情形穩定。一些公衛專家認為，灣區夏季疫情攀高情況可能已經過去了。

雖然灣區7月間疫情攀高，從7月1日每10萬人出現三個病例，飆高到7月31日美每10萬人有18個新冠確診。可是8月以來，灣區新冠確診病例每周平均維持在24個左右。灣區九縣上周住院新冠病人仍高達1000多人。27日當天加護病房病人共有303人。

舊金山加大瓦切特醫師 (Dr. Robert Wachter)表示，灣區接種疫苗 率高於其他地區。另外一些公衛專家認為，加州6月15日重新採取降低感染措施，包括室內戴口罩等，再加上民眾小心防範傳染性強的Delta 病毒，有效抑止灣區新冠病毒傳播。

根據報導，舊金山、馬連、聖馬刁等縣新冠感染病例已達最高峰，開始緩和下來，因此這幾個縣未來數周住院人數可望持續下落。

強制室內戴口罩規定與一些商業團體要求員工接種疫苗規定，這些都是面臨Delta 病毒傳染有效方式。美國有些州如密西西比州、佛羅里達州、路易斯安納州管理較為鬆懈，疫苗接種率低，感染率一直維持在每10萬人出現100多個確診病例。醫院容納病人也達飽和。

雖然情況穩定，灣區離聯邦疾病防治中心 (CDC) 所規定的社區傳染安全標準仍有一些距離。CDC的社區安全標準為每10萬人中，每天新病例不得超過五個。

瓦切特醫師認為，灣區新冠病例數下降遲緩主要因素是，大家知道目前對抗的是一個比以前更頑強的敵人，那就是Delta 變種病毒。他肯定民眾接種疫苗的防疫功能。但是達到安全標準需要更長時間，灣區仍須加強要求更多民眾接種疫苗。

瓦切特認為，如要達到安全標準，可能必須採取加強安全措施，如戴雙重口罩，與別人聚會時戴面罩。另外有些活動在舊的新冠病毒時期可能安全，面臨Delta 病毒可能不安全，這些活動都必須迴避等。

他說，有些疫苗接種率高的地區或國家如英國等，新冠疫情仍會攀高，灣區民眾仍不可過於放鬆。

加州55%以上民眾已完全接種疫苗，灣區更高，大部分地區完全接種疫苗民眾已達65%，然而加州其他地區仍面臨強大挑戰。戴維斯加大傳染病學專家柯恩醫師 (Stuart Cohen) 表示，醫院病房已幾乎全滿，雖然病人沒有像冬天那麼多，可是數目已逐漸接近，約有95%醫院病人屬於沒有接種疫苗者。沙加緬度縣只有約52%民眾接種疫苗。