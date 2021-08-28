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北加9死槍案3個月後 南灣VTA重啟部分服務

編譯組／聖他克拉拉28日電    
在維修廠致命槍擊案發生數月之後，聖他克拉拉谷交通局VTA重啟服務。（取自官網）
在維修廠致命槍擊案發生數月之後，聖他克拉拉谷交通局VTA重啟服務。（取自官網）

在本周末49人球季開賽之際，聖他克拉拉谷交通局VTA已確認，將從周日（29日）開始恢復有限的輕軌服務，且 29日至9月13日，輕軌將免費運行不收車票。

根據一份聲明，VTA的服務將在上午8點沿著橙線和綠線的一部分開始。輕軌線路自5月26日一名員工在聖荷西市中心附近的VTA輕軌維修廠殺害了9名同事後，一直關閉至今。

VTA在一份聲明中說：「我們在繼續安全及誠摯地召回員工的同時，會將安全提供的最新輕軌服務及時告知公眾。」

兩條線路的列車將在每個車站停靠，從早上8點到晚上7點，至少每30分鐘運行一次。巴士將繼續在早上7點到晚上7點之間每小時沿North First街運行。

以下為從8月30日周一開始的運營時間：

橙線從早上5:30至午夜，每20分鐘一班，直到晚上8點，屆時將每30分鐘一班。

綠線從Civic Center到Old Ironsides，從早上6點到晚上10點，每20分鐘一班，直到晚上8點，屆時將每30分鐘一班。

從Paseo de San Antonio到灣岬，一直到密爾比達 中轉中心/BART站的第一街巴士橋，從早上5:30到晚上8:30，每30分鐘運營一次。

綠線和藍線其余路段的服務將分階段恢復。

從8月29日至9月13日，將不收取輕軌的票價。

聖荷西

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