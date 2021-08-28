嬌生產品致癌 矽谷女子獲賠2600萬

面對數以千計的訴訟，嬌生將下架這款備受爭議的產品。（Getty Images）

近日，嬌生公司被屋崙陪審團裁決向一位35歲被確診為癌症 晚期的女子支付高達2千600萬元的天價賠款。該女子認為自己身患絕症與自己使用多年的嬌生品牌爽膚粉有關。

生活在矽谷 聖荷西的普魯登西奧（Christina Prudencio）被確診患有一種少見的肺部疾病—間皮瘤。這是一種源自於覆蓋內臟表面的薄層組織（間皮細胞）的癌症，最常患病的部位是胸膜。該疾病會引起患者呼吸困難、腹部腫脹、胸壁疼痛、咳嗽等症狀。通常，該疾病是由於長期暴露在含有石棉的環境中所導致，石棉礦曠工是該病的高發人群。

阿拉米達縣最高法院陪審團裁決，嬌生公司應對普魯登西奧的健康狀況負責，在天價賠償以外，還另裁決額外的10萬元的懲罰性賠償。

普魯登西奧曾是一名學前教育老師，她在去年年初被確診身患癌症。她的律師薩特利（Joseph Satterley）表示，患者從16歲就停止了使用該品牌的爽膚粉，然而由於她的兩個妹妹繼續使用該產品，她仍繼續暴露在滑石粉末的環境中。

嬌生公司辯解稱，爽膚粉所含有的滑石粉成分對人體是安全的，普魯登西奧的疾病是由於遺傳所致。但陪審團發現，出售給該受害者的爽膚粉中被檢測 出石棉成分，而石棉是一種已知的致癌因素。

嬌生公司的爽膚粉是一款極富有爭議的產品，對於該產品的訴訟累計已經達到數千例。根據嬌生公司的說法，該產品將於2020年5月徹底退出市場。

薩特利周五說，負責普魯登西奧案的陪審員「看穿了嬌生公司的所有謊言」。