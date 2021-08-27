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北加州祭孔委員會 訪台北經文辦事處

記者江碩涵／灣區報導
北加州祭孔大典委員會本月24日上午由總召集人陳安東帶領委員們，拜會中華民國駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪。（北加州祭孔大典委員會提供）
北加州祭孔大典委員會本月24日上午由總召集人陳安東帶領委員們，拜會中華民國駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪。（北加州祭孔大典委員會提供）

北加州祭孔大典委員會由總召集人陳安東帶領委員們，日昨拜會中華民國駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪。陳安東表示，今年適逢北加祭孔大典40周年，將於年底前舉辦大型回顧展，將40年來祭孔的沿革、發展及守護儒家思想、保存文化資產的精神完整展現。

陳安東將今年正在籌辦的各項祭孔活動向經濟文化辦事處做了詳細的報告，其中最重要的是，決定排除萬難，將去年因疫情而中斷的祭孔大典恢復辦理，時間是9月26日上午10時。

加州祭孔大典委員會表示，今年釋奠典禮的儀式將完全參照台北孔廟古禮，盛大且莊嚴肅穆的舉行。但由於疫情仍然嚴峻，委員會也將恪遵縣府防疫安全規定，在出席人數方面做出特別的考量。

賴銘琪表示，祭孔委員會在海外傳承中華文化、發揚尊師重道的傳統美德，表達嘉許及感謝。他表示，將全力支持及配合，期望經由大家共同努力，將禮運大同篇的優質儒家倫理發揚光大，並在主流社會積極推動，讓大家認識中華文化的博大精深。

北加州祭孔大典委員會同時拜會了中華航空公司總經理陳雅妮。陳安東特別感謝中華航空公司對祭孔活動的長期愛護，即使在航空業這麽困難的時刻，一起共體時艱，繼續全力支持祭孔這一個有意義的活動。

北加州祭孔大典委員會由中華民國駐舊金山臺北經濟文化辦事處、金山灣區華僑文教服務中心、灣區齊魯會館、北加州中文學校聯合會四個單位共同組成，目的是為了紀念中華民族偉大的思想家和教育家孔子的生辰，並在美國推廣和宣傳孔子的思想、學說和理念，希望在美國喚起對儒家思想之重視。

北加州祭孔大典委員會拜會活動同行者除了陳安東外，還有主辦單位代表齊魯會館理事長呂芳雲、北加州中文學校聯合會會長李亭儀、副總召呂明濂、邱佩芝、前總召于愛珍、高玉麗及秘書長陳亳蕙。

北加州祭孔大典委員會本月24日上午由總召集人陳安東帶領委員們，拜會中華航空公司。...
北加州祭孔大典委員會本月24日上午由總召集人陳安東帶領委員們，拜會中華航空公司。（北加州祭孔大典委員會提供）

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