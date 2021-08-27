我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

舊金山名校招生改革 亞裔學生銳減近2成

記者李晗 / 舊金山報導
位於舊金山日落區附近的名校洛威爾高中，校內今年的亞裔新生人數銳減。（本報檔案照片）
位於舊金山日落區附近的名校洛威爾高中，校內今年的亞裔新生人數銳減。（本報檔案照片）

秋季開學之後，舊金山名校洛威爾高中（Lowell High）的新生比例構成也正式有了答案。在招生制度改革了之後，亞裔學生人數銳減。

洛威爾的招生改革曾經引起巨大爭議。該校將原本注重學業成績的招生方式，改為「看運氣」的抽籤制度。

根據舊金山聯合學區的數字，2021年秋季學期的洛威爾九年級新生中，亞裔是270人。而前一年的新生群體中，亞裔人數330人，亞裔學生人數減少了18%，接近兩成。而比例上，亞裔新生佔全年級的比例也從2020年的50%，下挫到了今年的42%。

此外，白人學生也相應減少，西語裔、非裔的學生則增加。其餘的多族裔（混血）、太平洋島嶼裔、美國原住民等族裔則變化不多。

洛威爾高中是西海岸的名校，也是舊金山排名第一的公立高中。百年來洛威爾高中一直都是遵從看分數擇優錄取（Merit-based）的制度，校內的亞裔學生過半，大部分都是華人。不少舊金山華人家長都將進入洛威爾視為進入大學名校的墊腳石。

然而，要求洛威爾改革的呼聲也一直都在，其中的原因牽涉洛威爾高中內的種族歧視主義，尤其是目前校內的非裔和西語裔人數代表很少，讓這部分人往往成為校內的弱勢群體。同時亞裔學生過半，這也引起社會的呼聲，要求洛威爾增加學生的族裔多元化。

去年因為疫情，舊金山學區的學生成績只有通過和不通過，所以當時學區官方決定「試行」改革一年，嘗試抽籤（lottery）制度。也就是不再看學生的學習成績，純粹按照現有的抽籤制度。

然而今年2月時，學區教育委員會5比2通過了改革方案，將洛威爾的招生制度永久改為抽籤制。該決定在華裔社區中引起巨大反彈，相關的訴訟目前仍在進行當中。華裔教育委員林謙悅（Jenny Lam）在當時的教委會投票時投下了反對票，但是依然無法阻擋多數同事的支持決定。

如今改革的第一年，洛威爾高中的非裔和西語裔學生人數的確有了明顯的增加。其中，西語裔的新生從去年的佔比14%上漲到了今年的佔比25%，而非裔的學生則是從2%上漲至了5%。

聯合學區在過去一段時間內充滿爭議，洛威爾改革也是其中一個爭議焦點。此外，學校改名、校園重啟過慢也備受各方指責，三名學區教育委員也面臨罷免。

亞裔 學區 舊金山

上一則

加州州長紐森現身舊金山遊民帳篷營區 打掃街道

下一則

北加州祭孔委員會 訪台北經文辦事處

延伸閱讀

加州州長紐森現身舊金山遊民帳篷營區 打掃街道

加州州長紐森現身舊金山遊民帳篷營區 打掃街道
開學3周 屋崙聯合學區上百師生確診 關閉7教室

開學3周 屋崙聯合學區上百師生確診 關閉7教室
終於開學了 格蘭杜拉學區華生興奮返校

終於開學了 格蘭杜拉學區華生興奮返校
南加格蘭杜拉學區强制戴口罩上課 部分家長抗議

南加格蘭杜拉學區强制戴口罩上課 部分家長抗議
金山市長慶經濟適用房動工 盼更多「住者有其屋」

金山市長慶經濟適用房動工 盼更多「住者有其屋」

熱門新聞

7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）

房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

2021-08-20 15:44
在義工活動中殉難的都布林學委崔仁京，台裔丈夫提出索賠要求。（取自臉書）

都布林學委崔仁京做義工遇難 台裔丈夫提告

2021-08-20 02:10
Swan Oyster Depot以生蠔菜色聞名，獲得不少本地食客與外來遊客的鐘愛，也屢屢獲得美食大獎。（讀者提供）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-24 17:20
加州下一輪紓困金支票將在月底前發放。（美聯社）

加州新一輪紓困金 最晚將在月底前寄出

2021-08-26 02:17
舊金山知名的海鮮餐廳陷入歧視亞裔的風波。（谷歌地圖）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-25 02:20
乾旱重創全球最大杏仁產能，導致加州60億元杏仁產業造成嚴重損失，其佔全世界杏仁產能80%。(美聯社)

加州嚴重乾旱 杏仁園「好渴」 60億元產能受重創

2021-08-21 15:41

超人氣

更多 >
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭

美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者