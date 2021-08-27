舊金山名校招生改革 亞裔學生銳減近2成

位於舊金山日落區附近的名校洛威爾高中，校內今年的亞裔新生人數銳減。（本報檔案照片）

秋季開學之後，舊金山 名校洛威爾高中（Lowell High）的新生比例構成也正式有了答案。在招生制度改革了之後，亞裔 學生人數銳減。

洛威爾的招生改革曾經引起巨大爭議。該校將原本注重學業成績的招生方式，改為「看運氣」的抽籤制度。

根據舊金山聯合學區 的數字，2021年秋季學期的洛威爾九年級新生中，亞裔是270人。而前一年的新生群體中，亞裔人數330人，亞裔學生人數減少了18%，接近兩成。而比例上，亞裔新生佔全年級的比例也從2020年的50%，下挫到了今年的42%。

此外，白人學生也相應減少，西語裔、非裔的學生則增加。其餘的多族裔（混血）、太平洋島嶼裔、美國原住民等族裔則變化不多。

洛威爾高中是西海岸的名校，也是舊金山排名第一的公立高中。百年來洛威爾高中一直都是遵從看分數擇優錄取（Merit-based）的制度，校內的亞裔學生過半，大部分都是華人。不少舊金山華人家長都將進入洛威爾視為進入大學名校的墊腳石。

然而，要求洛威爾改革的呼聲也一直都在，其中的原因牽涉洛威爾高中內的種族歧視主義，尤其是目前校內的非裔和西語裔人數代表很少，讓這部分人往往成為校內的弱勢群體。同時亞裔學生過半，這也引起社會的呼聲，要求洛威爾增加學生的族裔多元化。

去年因為疫情，舊金山學區的學生成績只有通過和不通過，所以當時學區官方決定「試行」改革一年，嘗試抽籤（lottery）制度。也就是不再看學生的學習成績，純粹按照現有的抽籤制度。

然而今年2月時，學區教育委員會5比2通過了改革方案，將洛威爾的招生制度永久改為抽籤制。該決定在華裔社區中引起巨大反彈，相關的訴訟目前仍在進行當中。華裔教育委員林謙悅（Jenny Lam）在當時的教委會投票時投下了反對票，但是依然無法阻擋多數同事的支持決定。

如今改革的第一年，洛威爾高中的非裔和西語裔學生人數的確有了明顯的增加。其中，西語裔的新生從去年的佔比14%上漲到了今年的佔比25%，而非裔的學生則是從2%上漲至了5%。

聯合學區在過去一段時間內充滿爭議，洛威爾改革也是其中一個爭議焦點。此外，學校改名、校園重啟過慢也備受各方指責，三名學區教育委員也面臨罷免。