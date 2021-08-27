加州州長紐森現身舊金山遊民帳篷營區 打掃街道

州長紐森（中）輕裝上陣，現身舊金山遊民帳篷營區，打掃街道。（州長辦公室推特）

遊民住房問題持續成為加州 政壇的熱點。正在面臨罷免威脅的加州州長紐森 （Gavin Newsom），在8月27日（周五現身舊金山 的遊民帳篷營區，拿起掃把打掃街道。

當天本身紐森計畫和副總統賀錦麗（Kamala Harris）一起在灣區舉行盛大的造勢活動，反對罷免。但是因為阿富汗的緊張局勢，賀錦麗無法出席，因此紐森競選一方取消了活動。

紐森現身的舊金山的19街與Mission街一帶，街邊都是遊民帳篷。當天的活動並沒有舉行發佈會，而只是邀請了主流英文報紙舊金山紀事報，隨後州長辦公室也在社交媒體上發佈了相關照片。可見紐森穿著輕便服裝，戴著鴨舌帽，拿起掃把掃街。同時他與遊民、舊金山的街頭響應隊伍的職員對話。

根據舊金山紀事報的報導，紐森除了打掃之外，大多數時候他也在聆聽市府的街道工作團隊，向他介紹他們如何處理Mission街和19街一帶的遊民帳篷。這也不是紐森第一次有相關的舉措，早前他也出現在東灣柏克萊的遊民帳篷營清掃。

紐森說，「我很高興看到這裡所做的事情帶來的變化」。當天有一位住房的諮詢服務人員準備幫助一個無家遊民搬進市政府提供的住房單位。紐森感謝這些前線工作者，像是警察、衛生清潔人員、外展、工務局人士。

舊金山市政府預算中大筆的資金均是湧向遊民問題的治理，而在加州州府的預算中，遊民相關的預算更是高達百億。目前加州無家遊民的人數估計為16萬1548人，比2019年的遊民人數增加了7%。而舊金山的遊民人數也在不斷上漲。

眾多民調顯示紐森目前的選情緊咬，而距離9月14日的罷免選舉日也在逐步推薦。紐森如果被罷免，目前領跑民調數字的州長候選人是保守派的電台主持人艾德（Larry Elder）。