北加州7縣新冠住院率創新高 加護爆滿、護士想辭職

北加州7縣新冠住院率創有史以來最高，醫院病床已不敷使用。（Getty Images）

北加州 蒙多西諾縣（Mendocino County）急診室護士馬連（Kristen Marin）表示，最近的新冠病例激增，是她看過最糟的一波。

漢堡德縣（Humboldt County）醫師戈德柏格（James Goldberg）說，從18個月前新冠疫情 爆發以來，他們急診室的員工無休止輪班工作，已筋疲力竭。

再往北的德諾特縣（Del Norte County）急診室醫師史都茲（Aaron Stutz）表示，他從未見過醫院人手如此不足，不知道接下來會發生什麼事。

在Delta變種病毒 肆虐、低疫苗接種率社區資源有限的情況下，加州多個農村縣的疫情變得岌岌可危。醫院的病床已不敷使用，病人必須排隊等候；筋疲力竭的護士想辭職；一個又一個縣的加護病房都爆滿。

克利森市（Crescent City）的沙特海岸醫院（Sutter Coast Hospital）是德諾特縣唯一的重症治療醫院，在這裡任職的史都茲表示，他們現在對護理和其他專職醫療人員的需求非常大。沙特海岸醫院一直都有人手欠缺的問題，仰賴派遣醫師的支援。現在受到delta變種病毒的攻擊，情況變得更糟。

加州疫情數據顯示，這個月，阿馬多縣（Amador County）、德諾特縣、漢堡德縣、雷克縣（Lake County）、蒙多西諾縣、沙斯達縣（Shasta County）和杜倫姆縣（Tuolumne County）等七縣的新冠住院率創下有史以來最高。

索諾拉復臨醫療（Adventist Health Sonora）醫療長赫德（Alexander Heard）上周對杜倫姆縣議會說：「我們的醫院已經爆滿，加護病房已經爆滿。」索諾拉復臨醫療是杜倫姆縣唯一的醫院，截至25日，加護病房空床僅剩兩張。

與此同時，北加州農村縣還要和快速移動的野火搏鬥。野火煙霧降低空氣品質，可能造成患有呼吸系統疾病或其他潛在疾病的居民出現併發症。

數據顯示，德諾特縣過去七天平均單日新增病例為每10萬人中有188例，蒙多西諾縣為65例，沙斯達縣為61例，漢堡德縣為41例，而加州平均為37例。