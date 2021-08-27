強制室內公共場所須疫苗接種證明 加州擬立法
加州議會正在考慮立法強制居民在大部分公共場所出示疫苗接種證明。如果立法通過，出示疫苗接種證明將成為加州人日常生活的一部分。
根據沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）獲得的草案內容，加州議會民主黨黨團將建議，要求民眾在進入餐廳、健身房、酒吧、電影院和其他室內公共場所之前出示完成疫苗接種的證明。草案還在協商當中，預計未來幾天會公布細節。蜂報指出，這項提案也將強制職場員工出示接種證明或陰性檢測證明。
本月稍早，舊金山成為美國第一個全面強制要求民眾出示接種證明的大城市。加州目前實施的出示證明令僅適用於超過1000人參加的大型室內活動，例如演唱會或體育賽事，並規定特定行業的員工必須接種疫苗，例如醫療單位。
代表屋崙的加州眾議員維克斯（Buffy Wicks）是法案起草人之一，她從Delta病例7月開始在加州激增後，就不斷呼籲強制疫苗接種。她推文說：「我們現在不得不採取一項不便民的措施：要求民眾在學校、健身房、醫院和職場出示疫苗接種證明。」
聯邦食品藥物管理局（Food and Drug Administration）全面批准輝瑞（Pfizer）新冠疫苗後，雇主強制雇員接種疫苗逐漸成為趨勢。包括迪士尼樂園和聯合航空（United Airlines）已宣布要求員工接種疫苗，達美航空（Delta Airlines）最近也表示會要求員工接種疫苗，如果不遵守規定，員工每個月必須支持200元健保費。達美航空指出，員工若因感染新冠病毒住院，公司平均要為每名員工支付5萬元的醫療費用。
柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）認為，制定一個普遍適用的規定是合理的。他說：「政府已經用過許多獎賞辦法鼓勵大家接種疫苗，比禮物卡和現金，但並不是很有效。」
然而，舒瓦茲柏格表示，如果人們無法在喜歡的酒吧和朋友相聚，或在寒冷的冬天裡無法進入餐廳用餐，他們就會考慮接種疫苗。舒瓦茲柏格說，如果知道他的健身房裡每個人都接種了疫苗，他就會考慮回到健身房運動。所以，一項招致批評的決定反而可以使商店生意變好，同時也能為員工創造一個更安全的工作環境。
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