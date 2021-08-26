我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播╱喀布爾連兩爆 至少72死 拜登發表演說

執行喀布爾撤離任務 飛行員面臨重重挑戰

罷免加州州長紐森選舉 9月4日投票站將開啟

記者王子涵/聖荷西報導
本次選舉還採用了高速選票計數機，可大大縮短統計選票時間（記者王子涵/聖荷西拍攝）
本次選舉還採用了高速選票計數機，可大大縮短統計選票時間（記者王子涵/聖荷西拍攝）

聖他克拉拉縣選務處25日的記者會上，選務處主任布謝（Shannon Bushey）向媒體展示了用於9月14日開始的加州州長罷免選舉的選票。鑒於上次加州舉行罷免州長選舉已經是2003年，辦公室工作人員詳細介紹選票設計以及投票流程。

聖縣選務處已經在上週向所有聖他克拉拉縣已註冊的選民郵寄去了選票。選民將有兩種方式寄回自己的選票。如果是以郵寄的方式，在郵票包裹中包含蓋有免費郵票的信封，所以選民不用擔心任何可能的郵寄費用。如果選民希望親自到達投票站投票，選務處共開設了36座投票站，並在9月4日正式開啟歡迎選民線下投票。

為了可以更快速地統計選票，盡早公佈選舉結果。此次選舉中心還採用了多種新式的投票方式，包括高速計票機、選票卡等。選民到達投票站後，可以將自己的選票直接投入計票機，也可以在驗證身份後，得到一張選票卡，在投票站的電腦上完成投票。同時，為了避免潛在的Covid-19病毒傳染風險，投票站工作人員會給所有可觸式的屏幕進行消毒。

根據布謝的介紹，此次選票的設計比之前任何一次都要更簡潔。選民只需要回答兩個問題。第一個問題是「是否同意現任州長」，第二個問題是「如果州長被罷免，您想要誰代替州長」？布謝說，此次競選的合法候選人一共有46人。

聖縣選務處已經開啟了郵寄選票的計票的工作，根據布謝的預測，投票站在9月4日正式開啟後，將有更多的選票被計入。

選票辦公室主任佈希（Shannon Bushey）展示選票（記者王子涵/聖荷西拍...
選票辦公室主任佈希（Shannon Bushey）展示選票（記者王子涵/聖荷西拍攝）

投票 工作 加州

上一則

差2秒鐘被擊中 北加奧克蘭華翁驚險躲過BB槍射擊

下一則

美西玉山科技前理事陳遠台 講座談台灣科技業兩巨頭

延伸閱讀

罷免紐森？ 加州官員、社區、勞工領袖呼籲投反對票

罷免紐森？ 加州官員、社區、勞工領袖呼籲投反對票
加州新一輪紓困金 最晚將在月底前寄出

加州新一輪紓困金 最晚將在月底前寄出
新民調：51%選民可能投票罷免紐森

新民調：51%選民可能投票罷免紐森
挺紐森 加州議會非裔黨團反罷免：無根據、不明智

挺紐森 加州議會非裔黨團反罷免：無根據、不明智
罷免紐森選舉 聖縣9月4日投票站將開啟

罷免紐森選舉 聖縣9月4日投票站將開啟

熱門新聞

7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）

房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

2021-08-20 15:44
在義工活動中殉難的都布林學委崔仁京，台裔丈夫提出索賠要求。（取自臉書）

都布林學委崔仁京做義工遇難 台裔丈夫提告

2021-08-20 02:10
Swan Oyster Depot以生蠔菜色聞名，獲得不少本地食客與外來遊客的鐘愛，也屢屢獲得美食大獎。（讀者提供）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-24 17:20
舊金山知名的海鮮餐廳陷入歧視亞裔的風波。（谷歌地圖）

舊金山知名海鮮餐廳 被爆歧視亞裔

2021-08-25 02:20
驗尸官辦公室確認，6月10日在佩德羅角（Pedro Point）發現的遺體，身分為失蹤的84歲華人阿婆張瓊珍 ( Jean Chang Kan Fung )。（舊金山警局供圖）

失蹤84歲華裔張婆婆 遺體確認

2021-08-17 02:16
乾旱重創全球最大杏仁產能，導致加州60億元杏仁產業造成嚴重損失，其佔全世界杏仁產能80%。(美聯社)

加州嚴重乾旱 杏仁園「好渴」 60億元產能受重創

2021-08-21 15:41

超人氣

更多 >
中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡
喀布爾連兩爆 至少72人身亡 美撤離行動繼續

喀布爾連兩爆 至少72人身亡 美撤離行動繼續
錢楓主持節目見美女疑起「生理反應」 褲襠凸起照曝光

錢楓主持節目見美女疑起「生理反應」 褲襠凸起照曝光
阿富汗陸軍將領投書紐時：非不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗陸軍將領投書紐時：非不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死