縣府出售土地給運動家隊違法? 加州州府展開調查

州政府正在調查北加阿縣，以確認阿縣向屋崙運動家職棒隊（A's）出售部分競技場土地時，是否遵守加州的剩餘土地法律。圖為運動家一次活動現場。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山紀事報報導說，州政府正在調查北加阿拉米達縣，以確認阿縣向屋崙 運動家職棒隊（A's）出售部分競技場（Coliseum）土地時，是否遵守加州 的剩餘土地法律（Surplus Lands Act）。

阿縣有不到60天的時間向州政府證明，遵守了州法律。州法規定，在出售或出租土地之前，必須考慮將公共擁有的剩餘土地用於建造可負擔房。2019年，阿縣議會投票 決定以8500萬的價格，將其在競技場的所有權出售給運動家，分6年支付。

州住房和社區發展廳於8月19日致函阿拉米達行政官村西（Susan Muranishi），稱該廳沒有記錄顯示，阿縣在出售前按照州法規定宣布競技場地塊為剩餘土地或豁免剩餘土地。信中說，該州沒有證據表明阿縣遵循適當的通知協議。

阿縣必須在10月18日之前證明遵守加州法律，否則相關機構將採取法律行動。目前還不清楚阿縣是否需支付罰款。阿縣行政官辦公室未請求。

競技場原本有三隻職業球隊，金州勇士搬到舊金山，突襲者遠走賭城，運動家考慮在屋崙港海濱建球館搬遷，但還在和屋崙市府就可負擔住房、基礎設施建設等談判。競技場155畝的土地，是屋崙最大的一塊公有土地，由市政府和縣政府共同擁有。市政府目前正在談判出售其在地塊的份額。市府工作人員說，在2019年發布了一份剩餘土地法通知。屋崙正在與開發集團談判，以開發地塊。

而運動家購買地塊後，計畫重新開發體育館的場地，包括公共公園、辦公和零售空間以及住房。

在州政府採取行動之前，全州的環境正義組織「更好社區環境」（Communities for a Better Environment）向住房和社區發展部門發出信件表示，打算起訴阿縣違反剩餘土地法的行為。

「更好社區環境」法律總監拉澤羅（Shana Lazerow）說，該組織不想購買土地，但希望縣政府遵守州法律。有違法行為，應強制執行。公共土地應該繼續由公眾控制，市和縣應把重點放在租賃土地上，而不是出售。

拉澤羅說，競技場土地上的任何開發都必須包括，為非常低收入的家庭提供可負擔得起的住房。這是一個關鍵問題，在縣府與運動家的處置協議中沒有明確規定。該地塊的任何開發都應包括至少15%的可負擔住房。若縣不遵守法律，加州可以徵收一些懲罰。她希望州政府能迫使縣政府撤銷土地出售，但目前還不清楚這是否可行。

州政府機構的信中說，他們被要求在提出這類要求時進行調查。如果看起來有任何不足之處，將為當地機構提供60天的時間來提供補充檔或糾正不足之處。

2019年，阿縣投票決定出售部分地塊給運動家。在投票前，屋崙市府官員提起訴訟，指控阿縣違反剩餘土地法。訴訟說，法律要求縣政府真誠地進行至少90天的談判，但縣政府未遵守。阿縣法官曾發布臨時禁令，阻止繼續將土地出售。屋崙最終放棄訴訟，土地交易進行。