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北加奧克蘭非法傾倒垃圾失控 覆蓋13足球場

記者劉先進／綜合報導
非法傾倒垃圾，在屋崙頗為常見。（記者劉先進 ／攝影）
非法傾倒垃圾，在屋崙頗為常見。（記者劉先進 ／攝影）

根據舊金山紀事報報道，長期受非法傾倒垃圾困擾的北加州屋崙（Oakland，也譯奧克蘭），在過去一年，因為新冠疫情等因素，傾倒垃圾頗多。在2020年7月至2021年6月期間，屋崙的街道、小巷、地段和人行道上落下的垃圾，足以覆蓋13個足球場的長度，垃圾高度達到了一個人的腰部。

政府數據顯示，在這段時間，城市工作人員撿到了7萬立方碼的非法傾倒垃圾。屢次反對傾倒垃圾的市議員加洛（Noel Gallo）表示，從未見到屋崙破敗、荒蕪達到如此程度。非法傾倒、塗鴉、垃圾，已經失控。

在受影響最嚴重的地區，非法傾倒的家庭垃圾、商業垃圾和建築垃圾堆積成小山，堵塞了街道和人行道，使清理人員不堪重負，也讓居民感到不安。有色人種居民較多的社區受到的影響最大。屋崙官員推測，由於疫情被限制在家中，居民產生的垃圾比他們能夠合法處理的要多。

屋崙非法傾倒危機的根源遠在疫情之前。屋崙垃圾收集費在阿拉米達縣最高。同時，官員們說，因為預算限制等原因，多年來執法不嚴，市內和市外的不法分子有膽量傾倒。

屋崙已設法解決這一問題。在近十年沒有專門的執法隊伍之後，於2019年雇用了四名環境官員。穆恩（Jamaica Moon）領導的團隊的任務是，在垃圾中尋找線索，順藤摸瓜找到傾倒者。她發現，人們通常將垃圾丟在公共場所，並期待著會被收走。

清理人員目前遇到了一項艱難的任務，無法跟上每天填滿街道的新垃圾量。因為非法傾倒，居民們致電工務局，工作人員去年回應了超過3萬個服務請求，比十年前的工作量幾乎增加了兩倍。

記錄顯示，在2011到2012財政年度，城市垃圾收集小組平均每月解決1090個非法傾倒的服務請求。在2020到2021財年的前10個月，這些團隊每月平均處理3059個收集任務，這是有史以來最高的數字。這些統計數據只記錄了向城市報告的情況。許多從來沒有被報告過。

負責屋崙非法傾倒清理小組的公共工程運營經理福斯特（Frank Foster）說，屋崙的絕大多數非法傾倒，都發生在580號州際公路以南的城市平地上。最大的傾倒黑點位於東屋崙的腹地，從第82大道以南到聖利安住（ San Leandro）邊界，以及西屋崙，在980和880號州際公路之間。

根據城市數據，居住在這些社區的許多人都是工人階級，而有色人種占東屋崙和西屋崙居民的大多數。

屋崙140個遊民營地中，很多都集中在這些傾倒區域。穆恩說，非法傾倒垃圾的人經常尋找這些地方，因為那裏的居民不太可能舉報他們。有些人付錢給遊民，以便在遊民營地附近傾倒垃圾。

非法傾倒垃圾，在屋崙頗為常見。（記者劉先進 ／攝影）
非法傾倒垃圾，在屋崙頗為常見。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 疫情 工作

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