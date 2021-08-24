矽谷華人張明彰 競選國際有機農業聯盟執行委員與主席

張明彰曾參訪哥斯大黎加，並到總統官邸晚宴。（張明彰提供）

在有機（Organic）產業耕耘數十年的張明彰，今年將競選國際有機農業聯盟（International Federal of Organic Agriculture Movement，簡稱IFOAM）執行委員與主席，也是23位候選人中，唯一的華人。張明彰指出，自己長期推廣有機，從當時美國 幾乎無人聽過有機到現在有機已是遍地開花的世界趨勢，「這是對環境好、對人類身體也好，有機是終身使命。」

國際有機農業聯盟（International Federal of Organic Agriculture Movement，簡稱IFOAM）是一個全球有機農業組織，由100個國家中的500多個與有機農業有關之組織所組成，成員包括農民、學者、教授、消費者、加工業者、環保團、貿易商等組成的協會，以及研究、推廣、訓練機構。另有也有一些個人會員，但沒有投票權。

張明彰來自台灣彰化，39歲才在因緣際會之下來美國，曾在美東經營超市與菇類種植場，也是最早倡導有機概念的人士之一。他曾在國際會議中提出「拒吃化學品（Refusal to eat chemicals），也就是拒絕吃化學水培養的水耕蔬菜口號」，概念也成為有機產業的重要口號之一：「Don’t eat chemicals」。

他表示，自己多年來在世界各地推廣有機，足跡遍及泰國 、香港、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、美國、加拿大、中南美等。其中最欣慰的是：在泰國的訪問過程中，建議將泰國東北部貧瘠的農地改種植有機米行銷歐美，幾年後真的見了成果，泰國的有機米暢銷世界。

另外，早期中國 大陸不稱「有機」，而是「綠色」食品。他在中國農業大學研究所及國務院系列講座中，呼籲將中國沿用20年的「綠色食品」改為「有機食品」，並且以國際有機農業聯盟的章程法典為基礎，校正中國的有機規章，也與國際接軌。

張明彰指出，1984年時自己曾帶250個紐約有機人去華府示威，當時有機先軀諾爾博士（Gary Null）一起發動該遊行，訴求更健康的生活與環境「那時美國只有0.1%的人聴聞過有機，國外的更少或就是從沒聴過。只有我們幾個儍子已在默默耕耘。有幸的是，今天有機已世界性的遍地開花，幾次講座甚至有萬人參與，將有機精神深入人心。」

張明彰說，這次有機國際聯盟執行委員及主席的競選將於9月在法國舉行，他會先競選執行委員後再選舉主席，很榮幸成為唯一的華人候選人。他認為有機，不該是高層精英人士的生活方式，而該是深入草根的全民運動，「推展有機理念、文化、生活，已有近四十年歷史，我將有機定為終身使命！」