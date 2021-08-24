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12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

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12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

編譯組／美聯社23日電
「卡爾多山火」突破10萬畝逼近太浩湖。（美聯社）
「卡爾多山火」突破10萬畝逼近太浩湖。（美聯社）

超過1萬3500名消防23日在加州對抗12場大火，加州州長紐森（Gavin Newsom）已向白宮要求發布「總統重大災難宣告」（presidential major disaster declaration）。

加州緊急事務辦公室（California Office of Emergency Services）主任吉拉杜奇（Mark Ghilarducci）23日在沙加緬度表示，在進行大規模火災損失調查後，紐森已要求白宮對加州八個縣發布重大災難宣告。如果獲得批准，聯邦將提供包括住房、糧食、失業、政府急難成本等一系列協助。吉拉杜奇指出，加州已有將近4萬3000名居民被迫撤離居住地，超過500戶人家暫時被安置於收容中心。

加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）廳長波特（Thom Porter）表示，發生在太浩湖（Lake Tahoe）西南方的「卡爾多山火」（Caldor Fire）目前僅5%受控，是美國目前消防資源的首要救援目標。

波特表示，他個人不認為卡爾多山火會燒進太浩湖盆地，但他有可能預測錯誤。波特說：「這場大火正試圖敲開太浩湖盆地的大門，我們已經做好防止大火進入盆地的準備。不過，我們也必須了解，以大火燃燒的方式來看，我們並不排除這個可能性。」

截至23日，卡爾多山火已焚燒艾爾杜拉多國家森林（El Dorado National Forest）超過10萬6240畝地，損失清點顯示，已有477座建築物被毀，超過1萬7000座建築物正遭受威脅。

吉拉杜奇表示，在執法互助要求下，沙加緬度縣高特（Galt）兩名警員在前往卡爾多山火災區協助救災的途中，發生迎面相撞的車禍，傷勢危急。

加州森林防火廳表示，卡爾多山火北面的「迪克西山火」（Dixie Fire）目前面積增至72萬3200畝，已有40%受控，統計有1259座建築物被燒毀，包括678棟獨棟屋，還有近1萬3000座建築受到威脅。

在內華達州，由於山火煙霧嚴重，雷諾（Reno）、史帕克斯（Sparks）和太浩湖部分地區的公立學校23日停課，約6萬7000名學生受到影響。

國家氣象局本周沒有對山火集中燃燒的北加州發布紅旗警報（red flag warning），但未來七天的氣象預測顯示，仍存在中等火災風險。而南加州目前因為受到潮濕海洋空氣的影響，天空多雲，氣溫也比往常低。波特表示，這意味著南加州出現大規模火災的可能性不高，所以可以將南加州消防資源撥一部分到北加州使用。

「卡爾多山火」現在是美國消防資源首要的救援目標。（美聯社）
「卡爾多山火」現在是美國消防資源首要的救援目標。（美聯社）

加州 山火 波特

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