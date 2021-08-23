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北加僑務委員陳松 談進加護病房經驗

記者李榮／灣區報導
僑務委員陳松大病初癒，也呼籲大家注意自己的健康。（記者李榮／攝影）
僑務委員陳松大病初癒，也呼籲大家注意自己的健康。（記者李榮／攝影）

前中華民國僑務委員陳松，幾個月前因為頭暈送醫，發現五條血管組塞，緊急安排心血管手術，現已恢復體力完全康復。自嘲「撿回一命」的他呼籲，一有身體不適一定要立即就醫，「現在醫學很進步，但太晚發現就沒辦法了。」

陳松回憶，自己當時是感到頭暈，立即坐下來休息，幾分鐘後雖然感覺好多了，但還是覺得手腳有點不靈光，隨即到床上休息。之後還是感到不舒服，決定到醫院急診。檢查後發現血管阻塞，住院三天並安排開刀。

「有三條血管95%阻塞，另外兩條70%。」陳松指出，因為事態嚴重，醫生便安排開刀，早上8時進去手術室，下午快要4時才出來，後來一共在加護病房住了14天。

「進去手術室的時候沒事、沒什麼感覺，開完刀心理上會比較怕。」他表示，第一次動這麼大的手術，手術前其實內心還算平靜，不過手術後因為吃藥，多少會、產生幻覺，因此心情上比較多起伏，且也沒有辦法睡得很好。所幸後來逐漸康復、順利出院休養，由家人照料。

陳松說，自己過去就有高血壓、高膽固醇等問題，服藥也很多年，只是偶爾會忘記吃藥，還好這次在感到不適之後，就趕快去急診。另外回想起來，可能也是自己平時吃得太好，喜歡吃豬耳朵、牛筋、豬腳、魚肚等食物，但病後已決定這些東西儘量少吃，炸物也避免。改變習慣後，多吃瘦肉、青菜，並且定時運動，保養身體。

他表示，現在醫學非常先進，多數問題都有辦法解決，但就是要及早發現、治療，才能避免憾事。

高血壓

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