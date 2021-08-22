山火煙霧吹散 北加灣區空氣變好

受山火煙霧影響，灣區空氣質量前幾天一直不佳。（視頻截圖）

舊金山 紀事報報道，氣象學家說，灣區 的空氣品質狀況預計將在周日得到改善，向岸風將北加州 野火的煙霧吹走。不過，由於風向轉變和天空煙霧彌漫，灣區空氣質量管理區（Bay Area Air Quality Management District ）已發布周一空氣質量警告。

灣區空氣品質管理區的發言人理查德森（Aaron Richardson）說，目前沒有生效的有關空氣質量公告，也沒有計畫在周日發布任何公告。周日上午，灣區大部分地區的空氣條件屬於良好類別，東灣和北灣地區如布利桑頓（Pleasanton）和納帕的空氣質量讀數為中度。

不過，官方已經發布了周一的空氣品質警告。理查德森解釋，由於風向轉變和天空煙霧彌漫，根據國家氣象局的說法，預計一股小波煙霧將在灣區以北的太平洋上空移動，然後在海岸上繞行。但是，灣區空氣品質管理區預計不會發出愛惜空氣( Spare The Air )警報。

當山火等事件影響到當地空氣品質，但沒有超過聯邦健康標準時，官方就會發布空氣質量警告。當污染物，如煙霧中的細顆粒物，預計將使空氣質量指數達到不健康的水準時，就會發布愛惜空氣警報。

理查森說，他預計灣區的空氣品質在未來幾天內會有所改善，因為大部分地區在周末經歷了溫和的天氣條件。

東北風一直在推著北加州山火產生的煙霧，包括兩個最令人關注的大火：「迪克西大火」(The Dixie Fire)和卡爾多大火（Caldor Fire）。卡爾多大火西部的沙加緬度地區，空氣質量從中度到非常不健康不等。溫度預計將在周日達到84度高溫。

灣區多數地區週日天氣會稍微涼爽。周日，舊金山預計將達到65度，預測屋崙（Oakland）的最高溫度為68度，巴洛阿圖（Palo Alto）為74度。北部灣和東灣內陸地區氣溫也比較溫和，諾瓦度市( Novato )最高氣溫為78度，康柯德（Concord）達到82度。

國家氣象局灣區辦事處的氣象學家戴維特（Eleanor Dhuyvetter）說，本周晚些時候，將有一個漸進的升溫趨勢。海岸線附近的溫度可能達到70多度，內陸地區可能達到80多度和90多度。

戴維特表示，將繼續監測天氣狀況，但本周沒有計畫發出紅旗警報，表明嚴重的火災天氣狀況。