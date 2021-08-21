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加州嚴控抽取河水 「限水令」違者1天罰1萬

編譯組／灣區20日電
加州政府命令包括舊金山在內的4500個城市和農場水權擁有者停止抽取河水。(美聯社)
加州政府命令包括舊金山在內的4500個城市和農場水權擁有者停止抽取河水。(美聯社)

加州政府監管機構20日開始嚴加控管沙加緬度河(Sacramento River)與聖荷昆河(San Joaquin River)流域用水，下令約4500個鄉鎮、農民、水區與其他土地擁有者，包括舊金山市在內，停止再使用流域河水，否則將面臨高達1天1萬元的罰款。

此舉正值加州陷入長達兩年的異常乾旱之際。州監管機構表示，湖泊溪流與河流不再有足夠水量供給每個人使用，必須對持續減少的供水進行配給。

史無前例的新限令必定面臨阻力與法律挑戰。它們也將重擊加州農業，自佛萊斯諾到俄勒岡邊界，沒有其他水源可供作田地灌溉。全州許多城鎮也被告知停止抽水，儘管大部分鄉鎮都有替代供應或儲水，但不喜歡被限制。加州水資源控制委員會副主任艾克達爾(Erik Ekdahl)負責監督水權部門，他表示，每個人都應遵守限制令，若有必要，當局已準備好強制執行限水令。

這次嚴加控管引用河水行動，是該委員會執行加州水權系統有史以來、最大規模的削減用水。監管機構已於6月致信給數千名水權持有人，表示將沒有足夠水量可達到其需求，但直至現在才開始採取行動。過去法律訴訟挑戰委員會權威，導致更長時間啟動程序。

舊金山市從聖荷昆河流域的圖歐勒米河(Tuolumne River)引水，1901-1911年間擁有數十項水權，但根據委員會命令，水權將受到限制。舊金山公共事業委員會表示，正在調查情況。不過，儘管有嚴格限水令，舊金山市有足夠水量來滿足至少數年需求，儲存水也不受州府限制。若民眾健康或安全受到損害，供水機構可尋求免於限水。

沙加緬度河水域涵蓋許多沙市以北的河流，加州限制1890年中期以後的水權擁有者。在聖荷昆河水域，幾乎沙加緬度以南的所有河流的水權者都受到限制，除了擁有水道旁邊土地的河岸權擁有者。共計有1萬300個水權被削減，其為4500個人、企業與公家機關所擁有。

州監管機構強調，一旦河流情況改善，限制將取消。

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