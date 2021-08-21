燒不止…迪克西山火燒逾70萬畝 卡爾多山火零受控

「卡爾多山火」已焚地超過7萬畝，但受控程度仍為零。圖為「卡爾多山火」長時間曝光照片。（美聯社）

北加州 兩場大規模野火「迪克西山火 」（Dixie Fire）和「卡爾多山火」（Caldor Fire）沒有停歇跡象，「迪克西山火」20日面積擴大超過70萬畝，「卡爾多山火」則是零受控。

已燃燒一個多月的迪克西山火火場範圍目前横跨五個縣，包括布特縣（Butte）、普魯默斯縣（Plumas）、塔哈馬縣（Tehama）、拉森縣（Lassen）、沙斯達縣（Shasta），19日晚上面積突破70萬畝，已燒毀超過650棟房屋和其他565座建築物。截至20日，迪克西山火受控程度為35%，現場現在有將近6000名消防員。

以美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）的定義來看，加州現在大部分地區都處於極端或異常乾燥的狀態，乾枯的樹木和草叢提供迪克西山火大量材料繼續燃燒。科學家長期以來不斷警告，氣候變遷會使這種情況愈來愈容易發生。

參與迪克西山火救火工作 的消防團隊發言人普蘭吉（Nicholas Prange）說：「植被的濕度幾乎是有史以來最低，一旦風吹動大火餘燼，就會引發問題。」

加州森林防火廳（Cal Fire）表示，乾旱狀態對救火工作造成阻礙。不過，在推土機和直升機的幫助下，消防員仍奮力在崎嶇的地形中與大火作戰，使迪克西山火東部火勢不致向珍斯維爾鎮（Janesville）前進。普蘭吉指出，27架直升機19日從空中灑水超過30萬加侖，噴灑滅火劑約10萬加侖。

加州目前共有約1萬2500名消防員在對抗14場大火，這些火災已經焚地約140萬畝。

在沙加緬度以東、太浩湖西南燃燒的卡爾多山火，19日晚上到20日上午再焚地約5000畝，面積增加為7萬3415畝，受控程度為零。截至20日下午，大火以北部和東北部邊緣的火勢最為猛烈，雖然已遠離波洛克松林（Pollock Pines），但正朝凱柏茲（Kyburz）前進。卡爾多山火已燒毀至少104座建築，超過1100名消防人員在現場救火。

州事故管理小組發言人韋德（Keith Wade）說：「這個地區有許多非常乾燥的易燃物，許多已枯死的樹木，只要有較強的風吹起，大火就會迅速延燒。」消防單位的目標是將卡爾多山火控制在50號公路以南地區。

國家氣象局預測，卡爾多山火地區周末將出現時速最高40哩的強風，因此已對當地發布21日上午11時到晚上8時的紅旗警報（red-flag warning）。