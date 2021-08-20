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聖荷西提案 有疫苗證明才能出入逾50人場所

記者江碩涵／聖荷西報導
聖荷西市府將提案要求，逾50人室內設施參加活動必須提供疫苗證明才能進入，圖為南灣一處賣場。（記者江碩涵／攝影）
聖荷西市府將提案要求，逾50人室內設施參加活動必須提供疫苗證明才能進入，圖為南灣一處賣場。（記者江碩涵／攝影）

聖荷西市長李卡多本周已發布一項最新緊急法令，要求民眾進入聖荷西SAP中心、McEnery 會議中心和表演藝術中心等大型活動前，必須出示疫苗接種證明。另外，聖荷西市府將提案要求，逾50人室內設施參加活動必須提供疫苗證明才能進入，這項提案將於24日在市議會投票，若通過，疫苗證明將成為南灣矽谷出入公共場所最重要的證明文件。

聖荷西市府表示，由於Delta變種病毒擴散，聖他克拉拉縣及聖荷西市都得努力應對感染率不斷上升的問題，因此提議出入公共場合必須攜帶疫苗證明。截至18日，聖他克拉拉縣新增感染新冠病毒者為230人，比前兩周平均數增加了40人；全加州有60例新增案例且已進入加護病房治療，新增感染人數創了今年3月以來新高。

李卡多表示，隨著感染率上升，我們必須尋找更多方法來保護居民的健康與安全。他表示，雖然聖荷西的疫苗接種率是全美幾大城市數一數二高的，但矽谷有不少來自外地的觀光客、商務人士，這些人可能都沒有打疫苗，為了保護當地居民的健康與安全，必須採取各種方法來分流這些人們，阻止疫情擴散。

聖荷西市政府表示，這項提議並不會立刻實施，將於本月24日在市議會投票，若通過了也會給予緩衝期，讓各場所可以有充足的時間做好準備，例如安排人力檢查疫苗證明等。李卡多說，他將參考舊金山市府如何運作，也將了解這項措施對中小企業是否會造成影響，會研究更多更好的方式來保護大眾。

疫苗 聖荷西 投票

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