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房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

記者劉先進／綜合報導
7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）
7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）

新冠疫情之後，北加州灣區房價一路飆升。舊金山紀事報報道說，加州房地產經紀人協會的一份新報告表明，灣區住房市場在經歷了幾個月的破紀錄的價格、競價戰和不斷增加的對房價難以負擔的焦慮之後，可能正在趨於平穩。

報告發現，7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。與6月份相比，上個月幾個縣的房屋銷售數量明顯下降，包括納帕（Napa）下降26%，舊金山下降21%。

7月，灣區房屋的銷售價格中位數為130萬。在聖他克拉拉縣，大多數房屋在8天內就被搶購一空。而就在上周，東灣核桃溪（Walnut Creek）的一個四居室被大火嚴重燒焦，在吸引了13個報價後，以85萬的價格售出。但加州房地產經紀人協會的報告認為，房價趨於平緩。

協會副主席兼首席經濟學家萊文（Jordan Levine）說，在經歷了如此長時間的不平衡之後，市場正在恢復正常。協會確實預計房屋銷售的速度和銷售的價格將放緩。

7月份，房價下降最多的是蘇諾瑪（Sonoma），銷售價格中位數為76.17萬，比前一個月下降了7.7%。其次是聖馬刁縣，出售中位數為210萬，下降了7.3%。舊金山的中位數售價為190萬，價格下降了5%。阿拉米達縣的價格保持不變，為130萬。

儘管如此，在世界最昂貴的住房市場之一，所有的價格變化都是相對的。灣區7月份的房屋價格仍然比去年夏天同期高出24%。雖然疫情改變了許多地方住房市場的動態，但加州的房價長期以來一直受到更多系統性因素的推動，如限制性分區法、不平衡的財產稅和持續缺乏新住房供應。

Coldwell Banker房地產顧問恩戈( Linda Ngo )表示，去年發現自己處於舊金山人口外流的中心，當時千禧一代和其他客戶紛紛搬出城市，在屋崙、馬連縣（Marin）、利佛摩（Livermore）和其他地方購買有辦公室和戶外空間的房屋。

在過去的幾個月裏，她看到了另一種轉變。就在今年春天，馬連縣的房子經常以高於要價15%或更高的價格出售，而現在許多房子的價格比要價高5%。幾個月前，很少看到房子掛牌超過一周的時間，但現在有些房子的銷售時間達到20天甚至更多。

她表示，需求有所軟化，現在公司正在討論讓員工部分時間回到辦公室上班，人們意識到，也許他們確實需要回到舊金山。

加州房地產經紀人協會的報告發現，在整個加州，對房屋的需求繼續超過待售房屋的供應，上個月售出的房屋中有70%高於要價。抵押貸款網站HSH.com最近的另一項分析認為，在聖荷西需要年收入25萬4532元，在舊金山需要20萬8015才能負擔得起平均抵押貸款，遠遠超過聖地牙哥需要的12萬9444或波特蘭的8萬6833元。

7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外...
7月份，灣區獨立屋的中位數售價比上個月下降了3.6%，灣區9個縣中除了兩個縣之外，其他縣的房價都有所下降或趨於平穩。（記者劉先進 ／攝影）

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