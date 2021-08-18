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北加2副警長讓囚犯互潑糞便 被判4年多監禁

記者劉先進／屋崙報導
北加州阿拉米達縣兩個前副警長因為攻擊監獄囚犯，投擲糞便和尿液而被定罪，分別被判處4年零4個月的監禁。（取自縣警官網）
北加州阿拉米達縣兩個前副警長因為攻擊監獄囚犯，投擲糞便和尿液而被定罪，分別被判處4年零4個月的監禁。（取自縣警官網）

加州阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）18日表示，兩個前阿縣副警長因為攻擊監獄囚犯，投擲糞便和尿液而被定罪，分別被判處4年4個月的監禁。

2016年，前副警長林恩（Justin Linn）和麥克德莫特（Erik McDermott）在位於都布林的聖他利達監獄（Santa Rita Jail）第二監區擔任警長。兩人協助和指示兩名囚犯對其他囚犯施放毒氣（gassing），將糞便、尿液等體液潑灑砸其他人身上。

兩個被告的權力地位使這些攻擊成為可能。施毒者反過來會得到林恩和麥克德莫特的特殊待遇，如額外的食物、用品或在囚室外的額外時間。至少有五名囚犯是這些攻擊事件的目標。

歐瑪麗表示，前副警長指揮、協助、促成並實施了對幾個人的虐待和恐嚇行為，而保護這些囚犯直接屬於被告作為懲教人員的職責範圍。被告的行為違反了法律，除了赤裸裸的殘忍和無視囚犯的人性之外，他們的行為沒有任何合理的解釋。

林恩和麥克德莫特，分別對11項重罪指控認罪，包括10項身為公職人員的攻擊罪，一項通過威脅或武力勸阻證人的指控。

起訴此案的地區副檢察官瓦格斯塔夫（Tim Wagstaffe）稱，這些事件粗暴，行為惡劣。

監獄 加州 檢察官

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