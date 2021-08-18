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舊金山宣布 免疫力有缺陷者 可打第三針疫苗

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舊金山宣布 免疫力有缺陷者 可打第三針疫苗

記者李晗 / 舊金山報導
金山官方宣佈，免疫力有缺陷的民眾，可以打第三針。（記者李晗 / 攝影）
金山官方宣佈，免疫力有缺陷的民眾，可以打第三針。（記者李晗 / 攝影）

舊金山官方18日宣布，免疫缺陷者現在可以打第三針疫苗。也就是已經完全接種、打了兩針輝瑞（Pfizer）或者莫德納（Moderna）疫苗的免疫力弱者，都可以再打一針「加強針」。

所謂的免疫力有缺陷（immunocompromised）的人士，指的是正在進行癌症治療，肝臟移植的病人，或者是愛滋病患者等。此外還包括兩年內接受過幹細胞移植（stem cell transplant）手術的病患，正在服用抑制免疫力的藥物的病人等。

根據聯邦疾控中心（CDC）的估計，這部分人大概佔全部人數的3%左右，比率不高。舊金山衛生局也預計，現在符合資格打第三針的民眾數量應該不多。

白宮也在同一天宣布，打了疫苗的民眾可以在疫苗接種八個月之後打「加強針」。而上述的免疫力缺陷的民眾，則無需等候這八個月的時間，就能夠接種第三針。

舊金山衛生局長考法克斯（Grant Colfax）表示，舊金山的疫苗策略，一直都符合聯邦和加州的衛生部門的最新指引和研究，來保護社區中「最弱勢的群體。」他表示第三針的疫苗對於那些免疫力有缺陷的民眾而言會很有幫助，局方也會持續關注CDC的指引，來考慮是否會擴大第三針疫苗接種的合資格範圍。但是目前，他說，只是會幫助免疫力缺陷的群體接種第三針。

此前，舊金山衛生局已經允許打疫苗的「補充針」。具體指的是對於嬌生疫苗（J&J）的一針接種者開放打補充針，而並不是面相已經打了兩針輝瑞和莫德納的民眾。

需要分清的是，傳媒中常說的「加強針」，即英文所說的Booster，指的就是同一個廠牌的疫苗，再多打一針。也就是打了嬌生疫苗的，再打一針嬌生疫苗，就是加強針、Booster。而打了一針嬌生疫苗的民眾，可以考慮打其他疫苗牌子的「補充針」（supplemental）。

而且，官方也強調，無論是在打加強針還是補充針，患者應首先諮詢他們的家庭醫師，了解自己的健康狀況，以及自己獲得額外疫苗劑量是否對自己安全。局方也建議，符合條件的民眾，應該首先通過他們的醫療保健計畫尋求第三針接種。而舊金山官方、衛生局等，也會提供這一針。

疫苗 舊金山 免疫力

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