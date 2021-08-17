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北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

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北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

編譯組／美聯社17日電
加州州長紐森已宣布「卡爾多山火」所在的艾爾度拉多縣進入緊急狀態。（美聯社）
加州州長紐森已宣布「卡爾多山火」所在的艾爾度拉多縣進入緊急狀態。（美聯社）

一個新天氣系統17日下午抵達北加州，帶來的強風將美國今年最大山火「迪克西山火」（Dixie Fire）推向離蘇珊維爾（Susanville）約8哩的範圍內。而14日在迪克西山火東南方爆發的「卡爾多山火」（Caldor Fire），已將人口只有約1200人的灰熊崗鎮（Grizzly Flats）夷為平地。

鑑於卡爾多山火16日晚上到17日上午一夜之間快速擴大三倍，面積急速增為3萬2000畝，加州州長紐森（Gavin Newsom）17日宣布艾爾度拉多縣（El Dorado County）進入緊急狀態。

消防當局表示，發生在塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）北面的卡爾多山火已燒毀灰熊崗鎮50棟房屋，所剩建築物屈指可數，街道上到處都是掉落的電線和倒塌的電線桿，房屋被燒得僅剩灰燼、扭曲的金屬和煙囪，一個郵局和小學也被毀。兩名在大火中受重傷的民眾已被直升機送往醫院急救。

居民薛佛斯（Derek Shaves）說：「我住的那條街上所有房屋都被燒光，整個鎮成了一堆灰燼，只剩五棟房屋沒被燒掉。」

在迪克西山火方面，州消防廳行動科科長布倫頓（Mark Brunton）表示，救援物資已送抵蘇珊維爾地區，當局已通知居民準備隨時撤離。布倫頓說：「大火還未被控制，它會讓這個地區變成什麼模樣，將在接下來24小時的關鍵時刻內見分曉。」

布倫頓指出，在迪克西山火東面，有多場單一火災（spot fire）在珍斯維爾（Janesville）以南地區燒起，燒毀了數座建築物，當局已下令珍斯維爾居民撤離。

蘇珊維爾是拉森縣（Lassen County）縣政府所在地，也是迪克西山火到目前為止威脅的最大城市。這個前身是伐木和採礦區的小鎮現在有兩座州立監獄，附近還有一座聯邦監獄和一個賭場。

強風天氣預報促使太平洋瓦電（PG&E）16日發出安全斷電預警，可能從17日晚上起到18日暫停供電給北加州18個縣約5萬1000名用戶，避免他們的電線被強風吹壞引發新火災。太平洋瓦電指出，主要斷電地區將集中在塞拉內華達山脈地區，會持續到18日下午。

7月13日爆發的迪克西山火已焚地60萬1600畝，受控範圍不到三分之一。仍在進行中的損失調查顯示，迪克西山火已焚毀超過1100座建築物，其中包括630棟房屋，其他1萬6000多座建築物正受到威脅。

由於迪克西山火產生的煙霧籠罩了內華達州部分地區，雷諾市的史派克斯學區（Reno-Sparks）已宣布延後開學日期。

北加州最新爆發的「卡爾多山火」延燒迅速，已將灰熊崗鎮夷為平地。（美聯社）
北加州最新爆發的「卡爾多山火」延燒迅速，已將灰熊崗鎮夷為平地。（美聯社）

山火 加州 監獄

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