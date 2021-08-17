歡迎讀者回來 舊金山圖書館全部重開

舊金山圖書館所有社區分館均已經重新開放，歡迎讀者。（圖書館提供）

舊金山 市立圖書館 系統內的超過20個社區的分館，都已經全部重新開放，歡迎讀者回歸。這也是疫情 之後，市民可以直接進入館內使用各種電子與圖書資源。

8月17日周二，位於Ingleside社區、Stonestown商場附近的Merced分館重開，圖書館館長玄柏高（Michael Lambert）等官員出席活動。分館也特別佈置裝飾了一番，在早上10時準時開門，不少讀者也已經在現場等候進入。Merced分館是是最後一個開放的圖書館分館，意味著全市所有其他的分館都已經恢復正常運營。

去年3月起疫情爆發，圖書館全部關閉。隨後開放借書服務，但是形式就改為「自提」（pick-up）。讀者可以在網上提前預約好之後，再到指定的分館提取書籍，但是不能夠進入圖書館。直到今年5月時，圖書館總館、華埠的分館率先重開。

疫情期間，因為圖書館關閉，因此不少圖書館的職員也都被抽調去支援市府的疫情指揮中心。據圖書館方的說法，數百名圖書館職員被抽調作為為「災難服務工作者」（Disaster Service Workers）。同時有十個圖書館分館被作為「學習中心」，幫助舊金山弱勢的青少年進行遠程線上學習。

全市共計20多個圖書館分館的地址、開放時間，均可以上網查詢。詳情可見：https://sfpl.org/locations/。