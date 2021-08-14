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美國首位公開同性戀大使霍梅爾去世 享年88歲

記者劉玉昕／舊金山報導
美國第一位同性戀大使詹姆斯·霍梅爾 (James Hormel) 在舊金山去世，享年 88 歲。（Getty Images ／美聯社）
美國第一位同性戀大使詹姆斯·霍梅爾 (James Hormel) 在舊金山去世，享年 88 歲。（Getty Images ／美聯社）

美國第一位公開的同性戀大使詹姆斯·霍梅爾 (James Hormel) ，周五在舊金山一家醫院去世，享年88歲。

霍梅爾也是一位慈善家，多年致力資助愛滋病研究，促進人權事業。據舊金山紀事報報導，他是周五，8月13日，在舊金山一家醫院去世，他的丈夫邁克爾．阮（Michael Nguyen）陪伴在身邊，臨終時聆聽他最喜歡的貝多芬音樂。

加州聯邦參議員范士丹稱讚霍梅爾是一位過著「非凡經歷」的民權運動先驅，「我會懷念他，他的善良的心和慷慨的精神。正是這些品質，使他成為如此鼓舞人心的人物，為我們這座城市所愛戴。」

1997年，時任總統柯林頓提名霍梅爾出任美國駐盧森堡大使。保守的參議院共和黨人阻止了提名。但兩年後，柯林頓利用行政權在國會休會期間再次成功提名任命。

柯林頓和妻子喜萊莉，他們對霍梅爾的去世深感悲痛：「霍梅爾畢生致力於促進所有人的權利和尊嚴，在他在外交使團的開創性服務中，他以榮譽代表美國，讓我們更接近實現更完美聯盟的意義。」

公開同性戀身份的美國交通部長布吉格 (Pete Buttigieg) 表示，十幾歲的時候，他就受到了霍梅爾的啟發。

眾議院議長波洛西當年曾主持霍梅爾的婚禮，她說，「霍梅爾將為所有人的尊嚴和平等而戰作為自己的使命」。「當愛滋病蔓延到舊金山時，他呼籲我們的良知，並團結全市來幫助遭受這種兇猛疾病影響的鄰居。他的努力，為戰勝愛滋病和改善所有受影響者生活的國家政策樹立了榜樣。」

霍梅爾是霍梅爾食品公司的繼承人，出生於明尼蘇達州，曾與大學戀人結婚並育有五個孩子，但在1965年離婚。1977 年搬到舊金山。

霍梅爾聯合發起的人權運動資助了許多面向藝術、教育和人權的活動。

舊金山 美國 提名

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