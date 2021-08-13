北加疫苗接種證明丟失了 幾個步驟趕快做

在您拿到疫苗卡之後，最好拍照片保存在手機里，以防丢失。（記者李怡攝影）

隨著灣區 和加州 愈來愈多的企業、公共和私人雇主，要求員工提供 COVID-19 疫苗 接種證明，舊金山市也率先提出室內活動，需要出示疫苗完全接種證明的要求。但是如果證明卡丟了，應該怎麼辦呢？

丟失不是就沒有希望了，您可以採取幾個步驟來獲得更新卡。

首先，在您拿到疫苗卡之後，最好拍照片保存在手機里以防萬一。如果您想將其保密，在 iPhone 上，您可以將照片放入隱藏文件夾，只需點擊共享按鈕，然後點擊“隱藏”。要稍後查找，請點按“相冊”，然後向下滾動到“實用程序”。在那裡，您會看到一個名為“隱藏”的文件夾，這是您的照片所在的位置。

如果您的疫苗接種卡丟失了，您應該做的第一件事就是致電接種疫苗的地方，例如 CVS、您的醫療保健提供者或縣衛生部門。他們應該能夠為您獲得一份新副本。如果您在兩個不同的地方接種了兩劑疫苗，請先嘗試聯繫接種第二劑疫苗的地方，他們或許有您接種兩劑疫苗的信息。如果您能記住接種的日子並準備好身份證明，可能會更快捷。

您還可以通過州衛生部門索取您的記錄。他們可以為您提供一份完整的免疫記錄副本，其中應包括 COVID-19 疫苗。您可以通過 800-578-7889、[email protected]或在免疫網頁上聯繫加州衛生部門的免疫接種部門。如果您有了數字疫苗記錄，它也可以作為疫苗接種的證明。