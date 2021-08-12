台灣網路群組mRNA疫苗謠言滿天飛 美國學者張智北闢謠

台灣全民熱議疫苗，但也有些群組開始出現一些錯誤消息，倘若收到疫苗相關話題，可上事實查核中心查詢。（照片：翻攝於網站）

日前台灣 受到疫情 影響，全民熱議疫苗 ，但也有些群組開始出現一些錯誤消息，不僅指出mRNA疫苗會傷害身體，也提出疫苗無用論等看法。美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北表示，這些都是故意誤導民眾的群組資訊，呼籲民眾務必要打疫苗，愈多人打疫苗愈能減少病毒在體內複製的時間，也能降低病毒再度變種的可能性。

張智北表示，他自己也收到許多台灣友人傳來的訊息，例如mRNA留在人體内過了幾年將變成毒害人體的毒藥，mRNA會製造刺突蛋白，帶來恐怖的後果，甚至有人傳來訊息寫著打疫苗的人太多才會導致病毒變種等，這些通通都是謠言。

他表示，mRNA只是製造病毒刺突蛋白的指令，就好像在敵人身上搜到一封信，裏面有製造武器的指令，我們把這封信複製給把守各部門士兵看，讓他們知道敵人會有這樣的武器來進攻，用來製造有效的防守武器，等敵人被消滅後，這封情報信不管留下來多久，信紙仍只是一頁信紙，不會變成炸彈。

張智北分析，至於接種疫苗導致病毒變種的說法更為荒謬，就是因為接種疫苗的人口比率仍不夠高，所以病毒才會在人體大量流傳、複製，甚至產生突變現象，在人體的時間待得愈久，突變機率愈高，有施打疫苗的人反而可以快速將病毒趕出體內，減少病毒複製、突變的機率。

他表示，台灣之前出現的一波疫情主要是原始病毒，如今也終於受到控制，但現在全球又開始出現Delta變種病毒，台灣要努力提升疫苗施打率，尤其是mRNA這種效率較高的疫苗，不僅可以保護大部分民眾，同時也能減少病毒再度變種的機率，也呼籲有收到類似謠言簡訊的人，努力闢謠，不要無意之中成為散布謠言的人。