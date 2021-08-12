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FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

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美國華裔學者張智北呼籲 小心防疫Delta變種病毒

記者江碩涵／灣區報導
美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北表示，許多完成疫苗接種的人也都被突破性感染，務必小心Delta變種病毒來勢洶洶。（照片：張智北提供）
美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北表示，許多完成疫苗接種的人也都被突破性感染，務必小心Delta變種病毒來勢洶洶。（照片：張智北提供）

Delta變種病毒來勢洶洶，感染者暴增。美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北表示，許多完成疫苗接種的人也都被突破性感染，甚至病床又開始被塞滿。他呼籲，民眾仍要警戒防疫、在室內戴口罩、少參加室內活動，同時也呼籲尚未接種疫苗的人盡速接種疫苗。

張智北表示，華裔醫師溫麟衍在CNN醫藥專題中指出，這波的防疫破口很可能就是聯邦疾病防治中心(CDC)放鬆口罩的規定，這也成了拜登政府上任以來防疫最大的敗筆。

張智北分析，目前被感染的人大多以為沒有疫情、恢復正常了，所以不戴口罩，也不與他人保持距離，並頻繁進出餐廳、酒吧、健身房等公共場所，或去人潮多的大型活動而受到感染。但值得注意的是，現在病毒肆虐，所以有不少人處處小心，也依舊被感染。他舉例，就連籃球明星林書豪從舊金山去上海的過程，也被檢測出被病毒感染，顯示病毒又再度埋伏在我們社區之中。

疫苗接種後若遇到Delta病毒，保護力就開始降低，根據目前CDC公布資料顯示，如果只打一劑疫苗，保護率已經降低到等於沒打，打完兩劑疫苗者，免於變成重症的保護力仍高。他說，但目前變種病毒的載量是原始病毒的一千倍，傳染力也有如水痘般，許多人沒有病徵，將病毒傳給沒有打疫苗的兒童，或是打了疫苗的老人和長期慢性病人士。

張智北分析，「馬友診所」(Mayo Clinic)發表最新報告指出，從年初沒有Delta變種病毒到現在有變種病毒以來，打完兩劑輝瑞的平均保護率從76%降到42%，與以色列官方公布的結果一致，而施打兩劑莫德納的人，對Delta病毒的保護率則從86%降到76%，顯示疫苗仍有一定的效用。

根據美國幾個州的衛生部門資料統計，目前國內幾大疫苗中，莫德納的效用高於輝瑞，而輝瑞的效用高於嬌生，愈早接種的人可能效用愈低，以色列、德國、英國等幾個國家正在計畫是否安排第三劑補強疫苗效用。

張智北分析，舊金山總醫院從8月第二周開始，已經不管聯邦政府的政策，自行宣布開始提供輝瑞或莫德納疫苗給只打過一劑嬌生的民眾，未來可能也成為趨勢。他分析，以往新冠病毒的病徵較少有流鼻水、打噴嚏等症狀，但現在因為施打疫苗的人較多，病毒較難深入已接種的人體，只能留在鼻腔、口腔複製，也因此新型病徵往往與感冒、過敏更難區分，也可能成為防疫難題。

疫苗 變種病毒 防疫

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