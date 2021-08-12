舊金山室內活動需疫苗接種證明 最快本月20日生效

布里德12日在北灘歷史悠久的維蘇威（Vesuvio）咖啡館宣布接種疫苗新規定（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德（ London Breed） 12日宣布，從8 月 20 日開始，在酒吧、餐廳、俱樂部、劇院、娛樂場所、室內體育館和健身場所以及 1000 人以上的大型室內活動等高接觸區域，市民需要提供疫苗 接種證明。這些機構的員工也必須接種疫苗，並在 10 月 13 日之前向其雇主出示疫苗接種證明。這項規定不包括無法接種疫苗未滿 12 歲的少年兒童在內。

這一規定將在20日（下周五）生效。但是企業將有兩個月的時間來驗證員工的疫苗接種情況，以讓員工們保住工作，同時又留出時間遵守規定。布里德在聲明中說：「舊金山的許多企業已經率先要求為其客戶提供疫苗接種證明，因為他們關心員工、客戶和這座城市的健康」。

除了民眾在接種疫苗時獲得的疾病控制和預防中心紙卡之外，加州還建立了一個在線記錄，其中包含給接種疫苗的人，用於證明其身份的條形碼。布里德建議大家把疫苗接種證明隨身攜帶，或是以最方便出示給第三方的方式保存或攜帶。她說，自己就是拍了疫苗接種卡的照片保存在了手機裡，隨時準備提供。

更多的信息請登錄網站sf.gov/vaxrequired了解，或撥打311.

布里德當天之所以在北灘歷史悠久的維蘇威（Vesuvio）咖啡 館宣布這項規定，是因為自 7 月 20 日以來，這一咖啡館一直要求室內顧客出示疫苗接種證明。

維蘇威(Vesuvio)咖啡館的共同合夥人珍妮（Jenny）特克萊德說：「大多數人對我們開始實施這項政策還是感到很高興的，為了保護服務人員和其他顧客的安全，需要些耐心，。因此不耐煩或不喜歡該政策的人會自動離開」。