我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雨重創湖北 婦遇難前發訣別信「床底下有存款」

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

舊金山室內活動需疫苗接種證明 最快本月20日生效

記者李怡 / 舊金山報導
布里德12日在北灘歷史悠久的維蘇威（Vesuvio）咖啡館宣布接種疫苗新規定（記者李怡╱攝影）
布里德12日在北灘歷史悠久的維蘇威（Vesuvio）咖啡館宣布接種疫苗新規定（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德（ London Breed） 12日宣布，從8 月 20 日開始，在酒吧、餐廳、俱樂部、劇院、娛樂場所、室內體育館和健身場所以及 1000 人以上的大型室內活動等高接觸區域，市民需要提供疫苗接種證明。這些機構的員工也必須接種疫苗，並在 10 月 13 日之前向其雇主出示疫苗接種證明。這項規定不包括無法接種疫苗未滿 12 歲的少年兒童在內。

這一規定將在20日（下周五）生效。但是企業將有兩個月的時間來驗證員工的疫苗接種情況，以讓員工們保住工作，同時又留出時間遵守規定。布里德在聲明中說：「舊金山的許多企業已經率先要求為其客戶提供疫苗接種證明，因為他們關心員工、客戶和這座城市的健康」。

除了民眾在接種疫苗時獲得的疾病控制和預防中心紙卡之外，加州還建立了一個在線記錄，其中包含給接種疫苗的人，用於證明其身份的條形碼。布里德建議大家把疫苗接種證明隨身攜帶，或是以最方便出示給第三方的方式保存或攜帶。她說，自己就是拍了疫苗接種卡的照片保存在了手機裡，隨時準備提供。

更多的信息請登錄網站sf.gov/vaxrequired了解，或撥打311.

布里德當天之所以在北灘歷史悠久的維蘇威（Vesuvio）咖啡館宣布這項規定，是因為自 7 月 20 日以來，這一咖啡館一直要求室內顧客出示疫苗接種證明。

維蘇威(Vesuvio)咖啡館的共同合夥人珍妮（Jenny）特克萊德說：「大多數人對我們開始實施這項政策還是感到很高興的，為了保護服務人員和其他顧客的安全，需要些耐心，。因此不耐煩或不喜歡該政策的人會自動離開」。

疫苗 咖啡 舊金山

上一則

北加庫比蒂諾國際童玩節 愛加倍推牙醫義診

延伸閱讀

華埠殘障法訴訟 李兆祥促聯邦修法

華埠殘障法訴訟 李兆祥促聯邦修法
金山市長3項違規被罰逾2萬 布里德認錯：公平

金山市長3項違規被罰逾2萬 布里德認錯：公平
舊金山成立流動疫苗接種團隊 在家也可打疫苗

舊金山成立流動疫苗接種團隊 在家也可打疫苗
抗疫出招 舊金山成立流動疫苗接種團隊

抗疫出招 舊金山成立流動疫苗接種團隊
金山市長3項違規被罰逾2萬 布里德認錯：公平

金山市長3項違規被罰逾2萬 布里德認錯：公平

熱門新聞

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

2021-08-06 01:03
青年見義勇為試圖阻止搶劫，被劫匪開槍擊中。（馬作林供圖）

屋崙華埠搶案 勇敢華青相助「身中2槍」幸無生命危險

2021-08-08 02:20
發現屍體的地方位於公園內一處偏遠區域。（電視新聞截圖）

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

2021-08-05 01:46
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

2021-08-07 02:19
劫匪乘坐金色的車輛逃離現場。（台山同鄉會社安隊供圖）

金山奧克蘭華埠再爆搶劫 華裔青年見義勇為中彈

2021-08-07 20:16
洪斯比性侵8歲女童被捕。（聖荷西警方提供）

北加聖荷西男子闖入住宅 性侵8歲女童被捕

2021-08-11 17:14

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
Beyond是什麼意思？在美國突然成為時髦名詞

Beyond是什麼意思？在美國突然成為時髦名詞
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊