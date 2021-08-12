北加庫比蒂諾國際童玩節 愛加倍推牙醫義診

庫比蒂諾國際童玩節當天也有愛加倍全人關懷慈善義診，其中有牙醫及中醫師到場服務，替不少孩子、家庭把關身體健康。（照片：愛加倍全人關懷提供）

北加州台灣 文化體育協會本月14日將在庫比蒂諾舉辦國際童玩節，不僅可以推廣台灣最好玩的童玩活動，當天同時還有愛加倍全人關懷慈善義診，其中有牙醫及中醫師到場服務，替不少孩子、家庭把關身體健康。

愛加倍全人關懷創會董事暨牙醫師吳怡明表示，受到疫情 影響，不少人很久沒有出門看牙醫，加上也有不少人沒有牙醫保險，在美國很難有機會可以看到牙醫，而這是一個很好的免費看診機會，不僅可以讓小朋友塗氟，也能幫小孩檢查牙齒保健，以免近兩年沒看牙醫錯失診治牙齒的最佳時機。

北加州台灣文化體育協會每年都會在庫比蒂諾舉辦國際童玩節，去年受到疫情影響，無法如期舉行，今年終於復出舉行，現場有美食紅豆車輪餅、剉冰、棉花糖、牛軋糖、奶茶、傳統童玩打彈珠、撈金魚、洞洞樂等，此外還有免費的牙醫、中醫義診。

文體會會長高椿惠日前表示，童玩節主要目的是凝聚各社團與民眾，讓大家共同享受歡樂的氣氛，期待今年更多人參與，共同走出新冠疫情陰霾，並透過各種台灣民俗活動與親子同樂的方式，讓更多其他族裔進一步了解台灣的傳統文化特色、提升台灣在美國主流社會的能見度。

第11屆國際童玩節活動（Kids' N Fun Festival，KFF）時間為8月14日（周六）上午10時至下午5時。地點：庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park，21251 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014）。

童玩節當天的場地包括舞台區、操場活動區、美食區、醫療義診區、遊樂場、國際村、科學童玩村、兒童遊戲村、童軍團等，現場還各種表演活動、傳統服裝遊行等。