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舊金山罷免教育委員運動 簽名已達門檻

記者李晗 / 舊金山報導
華裔民眾在華埠的集會，支持罷免學區教育委員。（受訪者提供）
華裔民眾在華埠的集會，支持罷免學區教育委員。（受訪者提供）

舊金山家長發起的罷免聯合學區教育委員運動，選民簽字人數已經達到門檻，即5萬1325個簽字。罷免方將會繼續徵集簽字，直到9月7日的截止日期為止。

舊金山聯合學區近來爭議重重，因為疫情校園關閉，學童只能在家上網課，學習效果令許多外界擔憂。然而學區的重啟校園計畫遲緩，激怒眾多家長，因此發起罷免運動。

罷免運動針對的三個教育委員分別是盧佩思（Gabriela Lopez），高勵思（Alison Collins），和莫力加（Faauuga Moliga）。另外四人因為在罷免運動之初是新近當選或者新近連任，因此不符合罷免資格。據舊金山網絡媒體Here/Say的報導，針對盧佩思和高勵思的簽字已經突破門檻，而針對莫力加的簽字則尚未有達到5萬。

此外，學區的學校改名風波，名校洛威爾高中（Lowell High）的改革、高勵思涉及歧視亞裔的推文言論等，也都觸發民眾對教委官員的不滿。

一般而言，徵集選民簽字的運動，都需要徵集到比門檻高出20%的數量才較穩妥。因為選務處會抽樣檢驗，有些選民簽字可能重複、不是本地選民、虛假信息等，導致簽字無效。也就是說，罷免方還需要繼續徵集簽字，突破7萬才較穩妥。

不少華人家長均有參與本次罷免運動。除了華裔家長在華埠發起集會支持罷免之外，華人民主黨協進會也曾集會支持罷免高勵思，同時華裔家長林文傑阻止簽名紙被盜竊的視頻，也一度激起熱議。

學區 舊金山 教育

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