北加山火煙霧周四到灣區 空氣質量中度污染

灣區大部分地區空氣質量已轉為中度污染水平（翻攝自灣區空氣局）

灣區 空氣局將在12日召開空氣質量預警新聞發布會，預計北加與南俄勒岡山火 所產生的濃煙將在灣區下沉，並可能導致空氣質量明顯下降。

氣象學家尼科（Mike Nicco）表示，一部分向東發展的中高層煙霧周二突然向西吹來，並被挾進海洋層氣流進入部分北灣地區，「我們最擔憂的低層煙霧將被北部的山脈所困住，然而高海拔的煙霧仍會遮擋住天空。」

空氣局尚未發布空氣質量警報。煙霧將於12日到達灣區，並會有少量沉降到地平面，尤其是在北灣和東灣地區，煙霧濃度會有顯著的提升。屆時，空氣質量應該不會超過聯邦政府規定的警戒線，從而觸發空氣質量警報。空氣局建議，當聞到煙霧氣味時，應當返回室內，保持門窗緊閉，並且開啟空氣淨化、循環裝置防止煙霧進入到室內。

根據空氣局網站的空氣質量實時監測數據顯示，灣區各縣空氣質量在本月大部分時間都處於優良水平，民眾暫時不用太過於擔心煙霧的影響。

目前加州 正在經歷史上最嚴重的山火災害，根據最新的統計數據，全州有共5萬畝的土地受到影響，至少有400 座建築物被山火燒毀，7名消防員在滅火時受傷。

煙霧更是山火所導致的附加災害之一。根據衛星雲圖的觀測，加州山火所產生的的煙霧已對1200英哩外的丹佛造成影響。氣象學家表示，只有當濃霧下降到地表才會對我們所呼吸的空氣造成實質性的影響。有些時候，儘管天空被濃霧所覆蓋，空氣質量依然是健康的。