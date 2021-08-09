北加迪克西山火飆升加州第2 燒掉面積比洛杉磯還大

迪克西山火已成為加州史上第二大山火。(Getty Images)

根據加州 林業和消防廳數據，迪克西大火一直燃燒到8日早上，已正式成為加州歷史上第二大野火。

7日晚上 8 時 25 分，大火蔓延了近 1萬6000 畝。到周日早上 7 時，自 7 月 13 日開始燃燒以來，現在已經燃燒了 46萬3477 畝土地。 大火已經席捲了位於比尤特縣和普盧馬斯縣的內華達山脈北部山區，所焚毀面積比洛杉磯還大，相當於夏威夷茂宜島。

至此迪克西山火 已經超過了 2018 年 7 月的門多西諾復合火山，成為加州山火名單上的第二名。

如果再燃燒大約 56萬9000 畝的土地，迪克西山火就能與去年的 「8 月復合山火」相提並論。去年那場山火燒毀門多西諾縣、漢保德縣、曲尼特縣、特哈瑪縣、葛倫湖和柯魯薩縣的 103萬2648 畝土地。

總體而言，加州歷史上最大的八場山火都發生於自 2017年12月以後。

迪克西山火目前仍只有21%受控。三名消防員受傷。大火摧毀了404座房屋及185座小型建築。

迪克西山火已成為加州史上第二大山火。(Getty Images)

消防員估計，他們要到8月20日才能完全控制火勢。根據加州消防廳的，由於溫暖的溫度、低濕度和煙霧倒轉，大火在一夜之間以中等速度燃燒，並且預計8日早上的蔓延將保持相對緩慢發展，可以讓消防員有機會在火災中取得重大進展。讓它慢下來。

加州消防廳發言人卡哈德 (Rick Carhard) 表示，過去幾天天氣條件對工作人員來說仍然有利，使消防員能夠阻止更多建築物燃燒。

然而，天氣預報讓他緊張。到周三(11日)，加州內陸的溫度預計將在某些地區升溫至三位數，預計風會將煙霧推向更東。

「溫度和風力的上升，將使陽光強烈，進一步點燃加熱植被燃料，」卡哈特說， 「有可能發生更活躍的火災，但預計不會像上周的紅旗警告日那樣嚴重。」

造成迪克西山火的原因尚不清楚。聯邦地方法官阿爾蘇普(William Alsup)6日曾命令 太平洋瓦電公司（PG&E ）提供有關其在點燃迪克西山火 和 飛火(Fly Fire) 方面潛在作用的詳細信息。

「這場山火是怪物，而且非常巨大，」卡哈特說, 「但希望在天氣不會像以前那樣極端的情況下，我們將能夠防範它。」

另外，國家氣象局預報，8日早上，天空的藍色再次出現在灣區 。因為風向的轉變幫助高層煙霧開始離開。

氣象學家金恩(David King)表示，社交媒體上看到人們張貼天空藍色照片的照片。煙霧顯然沒有6日或7日那麼濃，但仍然可以感受到它的存在。

灣區空氣質量管理區表示，8日某個時段空氣中的細顆粒物可能會上升到中等水平 (51-100)，但當天早上 7 時的數據顯示，灣區所有地區的空氣品質都很好。