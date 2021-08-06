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美國可望對免疫力低下族群 追加施打第三劑新冠疫苗

北加灣區是否再度迎來居家令？答案是否定

記者李怡 / 舊金山報導
在本週二的市場街，一組遊客從喬治亞州一路來到舊金山，並在纜車前合影（記者李怡攝影）
在本週二的市場街，一組遊客從喬治亞州一路來到舊金山，並在纜車前合影（記者李怡攝影）

Delta變種病毒引起的病例激增，促使灣區恢復了每人都必須在室內戴口罩的限令。最近激增是否導致灣區甚至全加州再次採取居家封鎖令呢？根據目前舊金山官員的答案是，否定的。這是因為在過去一年半的時間裡，Delta變種病毒在COVID-19疫苗廣泛接種後的第一個爆發，現在對抗它的公共衛生工具和條件都發生了很大變化。

舊金山官員說，最強大的工具是COVID-19疫苗的存在。灣區是美國接種疫苗最多的地方之一，舊金山是美國第一個達到80%居民至少接種一劑疫苗的城市。接種疫苗後的突破性感染仍然不常見，但並不罕見。並且有數據顯示疫苗在預防嚴重疾病方面非常有效，包括高度傳播的Delta 變體病毒。在灣區和全國各地，住院和死亡絕大多數發生在未接種疫苗的人群中。

沒有考慮封鎖的第二個原因與住院率有關。這也與疫苗接種率密切相關，目前為止，在舊金山因COVID-19住院的 3,000多名患者中，只有16人接種了疫苗，現在絕大多數住院和死亡的都是沒有接種疫苗者，鑑於灣區的疫苗接種率相對較高，目前醫院系統還沒有負擔過重。

傳染病專家還強調，在疫情期間，人們更了解如何透過戴口罩、保持社交距離 、通風和其他細微方法等措施，來保護我們周圍的人和社區的安全。

舊金山公共衛生部發言人說，作為一個城市和地區，我們現在所處的環境與去年不得不居家隔離的情況大不相同。我們現在有了關於病毒防禦的知識和疫苗，然而我們對病毒的傳播方式知之甚少，仍在研究還有哪些更好的預防措施。

疫苗 灣區 舊金山

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