金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

儘管柏克萊居民克雷切克（Philip Kreycik）自7月10日前往東灣布利桑頓（Pleasanton）跑步後，就失去蹤影，他的華裔妻子姚珍（Jen Yao，音譯）一直抱持著丈夫會平安回家的希望。

在當局日前告知姚珍及其家人，在布利桑頓嶺地區公園（Pleasanton Ridge Regional Park）一偏僻處找到的男屍可能是其丈夫後，姚珍說，她最後一絲希望破滅了。

姚珍說：「當你在期待奇蹟出現時，你不會意識到，正是這最後一絲希望一直在支撐著你。現在，它被殘忍地奪走了。」

姚珍5日上午和克雷切克的雙親，基思和瑪莎（Keith and Marcia Kreycik）一起出席記者會，紓發一些心中的悲痛，並對數千名支持他們和參與搜救工作 的人表達十二萬分的謝意。

瑪莎表示，聽到當局找到一具可能是她兒子的屍體時，她很難接受。她說：「這個消息讓我們崩潰了，所幸我們還有彼此。我們真的很感激那些即便知道沒有太大希望，仍堅持尋找的人。」

姚珍：請擁抱你的家人

在37歲的克雷切克失蹤期間，灣區民眾成群結隊參與搜救工作，甚至有從外州來的志工。還有許多人透過網路捐款給克雷切克家人，截至5日下午，已籌得11萬6000元。搜救工作包括動員執法人員和搜救犬在地區公園內進行地毯式搜索，還派出擁有熱感應科技的夜間飛機和無人機。

基斯說：「我們對大家所做的一切深表感激，它給了我們力量，給了我繼續前進的力量。」

克雷切克家庭友人表示，克雷切克和姚珍2017年結婚，育有兩名分別為3歲和11個月大的孩子。

「即使我們認為一切都在掌控之中，即使我們認為自己強而有力，意外還是會發生。它會讓我們遠離我們為自己設定的方向，讓我們遠離我們精心、小心翼翼計畫好的人生。」姚珍說：「真的沒有任何語言可以表達我們心中的痛苦，以及我們對所有幫助我們的人的感激。請擁抱你的家人，因為你真的不知道下一刻會發生什麼。」

阿拉米達縣警局警官凱利（Ray Kelly）表示，發現屍體的地方離一條遊戲步道 （game trail）約30呎遠。這條遊戲步道離一條主要步道約250碼遠，而遊戲步道通常是給動物行走的，不是給民眾使用的。凱利指出，這條遊戲步道位在山坡上，土壤很鬆散，部分步道蓋滿乾枯的橡樹樹葉，走起來非常滑。

警官：可能高溫 迷失方向

布利桑頓警局警官西拉奇（Erik Silacci）說：「我們猜想，他（克雷切克）可能是因為高溫迷失了方向，可能是受了傷，又或者是被響尾蛇咬傷，有很多可能。我們還在調查當中，並試圖排除犯罪因素，這是我們目前在進行的工作。」

當局3日表示，屍體是在距離克雷切克預定跑步路線最北端四分之一哩處發現的，但西拉奇5日更正這一說法，表示是在距離預定路線1哩處發現的。