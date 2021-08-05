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舊金山第一線工作人員 不接種疫苗恐失業

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山設置移動疫苗接種，5人以上即可預約上門接種。 （記者李怡攝影）
舊金山設置移動疫苗接種，5人以上即可預約上門接種。 （記者李怡攝影）

根據舊金山的城市數據，至少有 2,700 名舊金山市僱員尚未接種冠狀病毒疫苗，包括一些前線工作人員，如果他們繼續拒絕接種，最終可能會失去工作。

舊金山 36,000 名勞動力中的絕大多數都接種了冠狀病毒疫苗。但根據人力資源部收集的數據，截至周三，舊金山警察局、市交通局和公共衛生部各有數百名未接種疫苗的員工。

第一線城市員工是首批有資格接種疫苗的人群之一。目前的數據並未反映有多少員工計畫申請有效的宗教或醫療豁免證明。舊金山是美國第一個宣布一旦食品和藥物管理局完全批准注射疫苗，將要求其所有員工接種疫苗的主要城市。這些疫苗現在已獲得緊急使用授權。除非員工申請合法的宗教或醫療豁免，否則他們可能會面臨失業的風險。

所有 36,110 名員工最初都被要求在周五前向人力資源部提交他們的疫苗接種狀態，但約有 8,500 名員工沒有回應，或是錯誤地記錄了他們的資訊。該部門已給員工一個寬限期，到 8 月 12 日。

未接種疫苗的人占舊金山勞動力的一小部分。儘管如此，這些數字仍令人擔憂，一些與大眾互動的員工，包括警察、公車司機和醫療專業人員，沒有受到病毒的保護，並將其他人置於危險之中。

疫苗 舊金山 警察

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